Tenis en CACh: Luciano Rey pasó a semifinales

Este fin de semana se continúa con la actividad en el Club Atlético Chascomús. El tercer torneo de tenis, que tuvo entre sus participantes a cinco rancheros, hoy solo uno sigue en carrera.

En la jornada de este viernes, Luciano Rey dio cuenta de su rival en un partido muy parejo y disputado.

El encuentro, que recién se definió en favor del ranchero en tie break, que lo jugó con mucha autoridad y logró cerrar el mach y ganar el partido, consiguiendo el pase a semifinales del Torneo de Tenis del CACh.

Rey superó a Chiavaro por 6/4 – 6/3 – 10/6.

Próximos partidos: