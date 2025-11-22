Ajedrez: Taus, Kanía y Castro compiten en Tigre

Mañana domingo 23, a partir de las 10 hs., se jugará en el Tigre la final provincial de las Ligas de Buenos Aires. Los clasificados que representarán a Ranchos, por la Cuenca del Salado, serán Alejandro Kanía y Bautista Castro en la categoría sub 10; mientras que Alejandro Taus hará lo propio en la categoría libres.

Éste, es un torneo que reúne a los mejores de las 7 ligas de la provincia.

“Será una linda experiencia y siempre con las mejores expectativas”, expresa el Prof. Alejandro Taus.