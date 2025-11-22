Fortineros en el Torneo Argentino de Trenque Lauquen

En el primer día de competencia de Fortineros en el Torneo Argentino de Newcom en Trenque Lauquen, se impusieron a Malargüe, de Mendoza. Mientras que en el segundo encuentro, Fortineros +50 cayó ante Los Delfines Competición, de Córdoba.

Finalmente, en el último encuentro del día, en un partido muy parejo, Fortineros cayó en tie break ante Ankatu.

“No alcanzó para lograr la clasificación y disputar el campeonato, sin embargo, este sábado estarán jugando frente a Los Mosqueteros, de Rio Cuarto, Córdoba en el primer turno, más tarde, frente a Los Jaujas, y cerrando la jornada enfrentarán a Los Pulpos, de Laprida.

El equipo dirigido por Horacio Tebes, está conformado en su mayoría, por jugadores de otras localidades, siendo María José Sosa, Claudia Cañizal y Martín Arrayago los únicos rancheros.