Tenis en el CACh: Luciano Rey es finalista

En la tarde de la jornada sabatina, el ranchero Luciano Rey se impuso ante su rival, por un resultado muy ajustado: 7/5 – 7/5, en la semifinal del 3º Torneo de Tenis del Club Atlético Chascomús.

publicidad

En un partido muy disputado en el desarrollo, pero donde la diferencia la hizo el jugador ranchero en el cierre de cada set, con buen juego de saque y devolución.

El encuentro se vivió con un gran marco de público local, muy buen estado de las canchas, y una jornada soleada que invitaba a disfrutar del espectáculo.

Ahora, con el pase a la final del torneo, a Rey lo espera un rival difícil, el oriundo de Brandsen, Pablo Cardoso, donde se espera un partido de alto voltaje tenístico por el tipo de juego de cada jugador, y la paridad entre ambos.

“Trataremos de que la Copa quede para Ranchos, al menos lo daremos todo, y esperamos estar a la altura de las circunstancias”, promete Luciano Rey.