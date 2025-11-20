Con muestras estáticas y dinámicas, cerraron los talleres de Cultura en Ranchos

Este miércoles se dio inicio a la serie de eventos organizados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Paz, de cara al cierre de año de los diversos talleres que se dictan bajo su órbita.

En primer lugar, Ranchos fue el lugar elegido para la clausura de actividades, donde hubo muestras estáticas y dinámicas en el Paseo Peatonal. Los Talleres de Telar, Crochet, Costura para Niños, Cerámica, Dibujo y Fotografía, expusieron los trabajos realizados por los alumnos.

En el caso de Fotografía, la exposición permanecerá unos días más en la Galería de Arte Contemporáneo, ubicada en la planta baja del Centro Cívico. Súper recomendable para visitar, y deleitarse con las imágenes que los alumnos plasmaron a través de sus lentes, con distintas improntas y temáticas, pero todas ellas de una calidad y belleza inigualable.

Además, el taller dirigido por la Prof. Estefanía Molina, propone un panel, en donde se puede jugar con el “antes y después” de lugares icónicos de nuestra ciudad, y algunos edificios de Chascomús.

Por otro lado, el Talleres de Folclore infantil, a cargo de Norma Moyano, y el de adultos e infantil

de Carolina Speranza, y el grupo dirigido por Juan Cruz Guillén también fueron de la partida.

Del mismo modo, lo hizo el Taller de Batería a cargo de Ariel Maienza, el de Árabe dictado por Sandra Sosa, y los de Canto y Coro Infantil dirigidos por Calala Firmani.

El Coro de Música Popular a cargo de la Prof. Karina Southwell tampoco estuvo ausente, y se sumó como antesala de lo que será el encuentro coral que tendrá este sábado a las 18 horas en el HCD de General Belgrano, en el marco del Día de la Música (entrada libre y gratuita).

Finalmente, el Taller de Hip Hop a cargo de Max Reader y Nadina Sallenave, fue el encargado de dar cierre a la jornada, que se extendió hasta casi las 22 horas.

En el día de hoy, se iba a realizar en Loma Verde, pero debido al anuncio de tormentas que se han dado, se pasa para el miércoles 26, desde las 18 horas en el Polideportivo. Y el viernes 28 será en el Playón Municipal de Villanueva, en el mismo horario.

GALERÍA DE IMÁGENES