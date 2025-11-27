Sesión Especial de reconocimientos en el HCD

DECRETO 19/2025

publicidad

VISTO:

Las Resoluciones sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante de General Paz en el período ordinario del presente año, y;

CONSIDERANDO:

Que, las mismas fueron sancionadas por unanimidad en el transcurso del periodo de Sesiones Ordinarias del año 2025.

Que, en dichas Resoluciones se faculta a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a convocar a Sesión Especial de Reconocimiento.

Por ello, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Paz, Dra. ANA CLARA ALVAREZ en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

DECRETA

ARTÍCULO 1°: Convócase a las señoras y señores Concejales a Sesión Especial de Reconocimientos para el día VIERNES 28 de noviembre a las 19:00 Hs. a realizarse en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de General Paz, a fin de entregar los reconocimientos aprobados por este Honorable Concejo durante el corriente año.————————————————————–

ARTÍCULO 2°: Regístrese, Comuníquese y Archívese———————————-

Ranchos, 26 de noviembre de 2025.-