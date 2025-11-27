Se celebró el día de la Educación de Adultos

A 52 años de la creación de la educación de adultos, los establecimientos de General Paz dedicados a este sector de la población, realizaron un acto en la plaza central de Ranchos.

En este encuentro, que incluyó a la Escuela Primaria de Adultos 701, al Centro de Educación de Adultos 702/701, el Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 451 y el Plan FinEs, contó con la presencia de la Presidenta del HCD Dra. Ana Clara Álvarez, la inspectora de la modalidad Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Karina Rodríguez; los Consejeros Escolares Carmen Ruiz y Telmo Díaz; referente distrital de ESI María Borda, directivos de las instituciones organizadoras, docentes, alumnos, familias y comunidad educativa en general.

Para dar un marco festivo a la jornada, la prof. Carolina Speranza presentó un cuadro de danza con parte del Ballet Infantil Guardia de los Ranchos, quienes cerraron su participación invitando a los presentes a sumarse al improvisado escenario para bailar de manera conjunta.

En un marco de camaradería, mate de por medio, los alumnos convidaron pizzetas y torta elaborada en uno de los talleres que se llevaron cabo durante el año.

Además, se podía recorrer los diferentes stands con los trabajos e investigaciones realizadas por cada institución en el transcurso del año, así como también participar de los juegos propuestos por los profesores de educación física.

Souvenirs, folletería y hasta regalos fueron parte de esta jornada, que pretende visibilizar la importancia de la educación en todos los niveles de nuestra vida, demostrando que nunca es tarde para completar los estudios.

DÍA DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

El 27 de noviembre conmemora la creación de la Dirección Provincial de Educación de Adultos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, a través del Decreto N° 4626/73 en 1973. Esta fecha es significativa porque marcó un cambio en la política educativa, permitiendo que las escuelas de adultos adquirieran autonomía y se integraran a la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia.

Esta fecha tiene como objetivo resaltar la importancia de la educación para jóvenes y adultos en la formación personal y la inclusión social.

