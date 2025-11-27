Kicillof logró el Presupuesto y la Ley Fiscal, pero se postergó el debate por el endeudamiento

Consiguió la mayoría simple en Diputados y el Senado para votar dos de las tres leyes del paquete económico. Sin embargo, lo que más requería el mandatario es la ley de financiamiento que se discutirá en los próximos días.

Por Facundo Cottet

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, deberá esperar para tener aprobada la autorización de deuda que giró a la Legislatura bonaerense a principios de mes. Este miércoles, la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense votaron afirmativamente el proyecto de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, pero dejaron en suspenso la aprobación de la ley de financiamiento, que se discutiría —en principio—el próximo viernes. Se trata de una ley económica en la que el gobierno pide autorización para endeudarse por hasta USD 3.038 mil millones y que Kicillof describió su aprobación como imperiosa.

Tras varias jornadas de negociación frenética y que todavía continúan, pasadas las 23 horas, la Cámara de Diputados bonaerense avanzó en la votación afirmativa del Presupuesto y la Ley Fiscal, gracias a los votos del peronismo —que para esta iniciativa no mostró mayores fisuras en el recinto—, los llamados libertarios dialoguistas, el bloque Somos Buenos Aires; la UCR Cambio Federal y Coalición Cívica. Estas dos últimas bancadas acompañaron en general el proyecto, aunque con disidencias en algunos artículos. Pero para el endeudamiento no se consiguieron los dos tercios; ya que ni las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica prestaron su acompañamiento.

Según contó un diputado opositor, la traba para el endeudamiento está atravesada por el fondo para los municipios que se incluye en la iniciativa de toma de deuda. El proyecto original que había girado Kicillof estipulaba que la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal; sería de un 8% de la deuda que tomaría el ejecutivo sobre un total de USD 1.990. Sin embargo, eso quedó modificado en la comisión de Presupuesto e Impuesto, donde este martes se logró dictamen y se acordó que el fondo para los intendentes sea de libre disponibilidad y que el fondo se componga no solo del artículo que pide una autorización de deuda por USD 1.990 millones; sino también sobre el artículo que solicita un endeudamiento por 1.045 millones. Ese cambio garantizaría que la masa de recursos que vaya a trasladarse a los municipios sea mayor.

El presidnete de la Cámara baja, Alexis Guerrera (AG La Plata)

Sin embargo, en el dictamen de comisión que salió solo con las firmas de los diputados de Unión por la Patria y de los bloques Nuevos Aires y Unión y Libertad no hay un fondo fijo. La resolución establece que el Fondo se crea “con el objeto atender el déficit fiscal, regularizar atrasos de Tesorería o financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar”. Le da, así, libre disponibilidad; lo que era una demanda de los intendentes. Sin embargo, la oposición reclama que haya un fondo fijo y que quede explicitado cómo se va a ejecutar. Durante toda la discusión pidieron que sea en cuotas. La negociación por el endeudamiento continuará.

Por lo pronto, Kicillof dio un paso más para llegar al Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva. En esa instancia también tuvo que abrir a modificaciones los proyectos de ley. Las conversaciones se extendieron más de lo previsto. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; le llevaron a Kicillof las demandas de los principales bloques opositores.

Por lo pronto, el bloque de la UCR Cambio Federal pidió eliminar del Presupuesto original el artículo 89 e incluso lo hizo con el aval de algunos intendentes del oficialismo. El mismo modificaba el artículo 142 del Código de Agua provincial. Establecía la prohibición del loteo y las construcciones que revistan carácter permanente en una franja de ciento cincuenta (150) metros contados desde la línea de ribera aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aun a mayor distancia”, y se sostenía que la autoridad de aplicación -en este caso la Autoridad del Agua- podía autorizar construcciones de carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente hasta el límite de los cien (100) metros de la línea de ribera aprobada, o establecer zonas más restrictivas. Terminó acompañando el Presupuesto y la Ley Fiscal en general; al igual que la Coalición Cívica. Diputadas del bloque de Unión por la Patria antes de la sesión (AG La Plata)

“No se incrementa la presión tributaria, no se aumentan las cuotas de ingresos brutos y se reducen la alícuotas de la fabricación de cartón y de cervezas”, explicó el presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados, Juan Pablo De Jesús sobre la Ley Fiscal que este miércoles también se votó afirmativamente. Era una de las demandas de la oposición en la ley fiscal y que el Ejecutivo accedió. En lo que respecta a la baja de IIBB para la producción de cerveza fue un pedido de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que puso sobre la mesa el presidente del bloque PRO, Matías Ranzini.

Además, la patente automotor pasará a ser municipal para el año 2014 y año 2015. Se trata de corregir una distorsión que había, ya que el año pasado no hubo ley fiscal. Además, se eliminó la cuota complementaria del inmobiliario para grandes contribuyentes. “Algo que hacía un poco de ruido”, detalló De Jesús.

La diputada, Laura Cano, del bloque PTS Frente de Izquierda, votó en contra del proyecto de presupuesto y planteó que el proyecto de Kicillof fue “el más regresivo en 6 años de gestión”, y que siguiendo el ritmo de la inflación la iniciativa debía ser de una inversión $53 billones y no de $43 billones; como lo plantea la iniciativa.

Elpresidente del bloque Somos Buenos Aires, Matías Civale, que acompañó el proyecto del Presupuesto y Ley Fiscal, advirtió que “el gobernador va a contar con el acompañamiento de una oposición responsable”. Civale cuestionó que el Estado nacional concentra el 70% de los recursos públicos y que “se achican las transferencias a las provincias”.

Silvina Vaccarezza del bloque UCR Cambio Federal -que es la vicepresidenta de la comisión de Presupuesto e Impuesto en Diputados- planteó que “el Poder Ejecutivo está pidiendo una ley fiscal y es nuestra responsabilidad darle una ley impositiva y que no pase lo del año pasado. Para eso se necesitan un orden, límites claros; una disminución de alícuotas. Que nuestro pedido sea tomado en cuenta”.

Por el bloque de La Libertad Avanza habló el diputado Guillermo Castello. Dijo que Kicillof presenta un Presupuesto deficitario y cuestionó que sea “con perspectiva de género. Ya con el título nos es suficiente para rechazarlo”, enfatizó. También dijo que Kicillof ve un modelo de caos y pobreza, pero que en “las elecciones de octubre se plebiscitó este modelo de caos y ganó las elecciones”. El bloque de La Libertad Avanza rechazó todos los proyectos económicos que giró Kicillof a la Legislatura (Aglaplata)

“Vamos a votar en contra porque el Presupuesto va a cotramano del equilibrio fiscal y cuando las premisas son falsas, las conclusiones son erróneas”, agregó.

En tanto, que desde el PRO, Matías Ranzini, aseguró que “parece que el gobernador no tomó nota del resultado de las elecciones del 26 de octubre. Envió un proyecto donde lo único que hace es subir impuestos”.

El diputado de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, defendió en el recinto los proyectos de Kicillof y recordó que la Provincia sufrió “la pérdida arbitraria e ilegal de 12 billones de pesos de parte del Gobierno nacional; que son 8.700 millones de dólares que son tres veces el crédito que está pidiendo autorizar el gobernador”. El diputado de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, (Aglaplata)

“Se da un paso importante con estas leyes. Hace falta el tercero que es una herramienta y no se la tendríamos que dar con tanta preocupación. La capital federal acaba de colocar 600 millones de dólares y tiene 3 millones 100 mil habitantes y la provincia de Buenos Aires no puede tomar un tercio de lo que quitaron para seguir atendiendo a los 135 municipios. Esperemos que el próximo viernes demos el paso que falta”, agregó Pulti, a quien luego se le votó la licencia extraordinaria.

Antes de que terminen las argumentaciones en Diputados, el proyecto ya se discutía en el Senado. En la Cámara alta provincial se terminó de darle sanción definitiva al Presupuesto y la Ley Fiscal. En el Senado bonaerense también se aprobó el pliego de la nueva directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, que llega a la cartera educativa para reemplazar al saliente Alberto Sileoni.

