Provincia y ATE Brandsen – Ranchos impulsan un nuevo centro de formación

En un convenio firmado con la CTA Autónoma, el gobierno provincial impulsó la creación de un nuevo centro de formación para fortalecer las herramientas de las trabajadoras y los trabajadores.

Este miércoles 26.de noviembre, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo la firma del convenio para la creación del Centro de Formación Laboral en Brandsen- Ranchos.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala “Felipe Vallese”, del Ministerio de Trabajo, y contó con la presencia del Ministro Walter Correa, el Secretario General de CTA Provincia Oscar de Isasi; el Secretario de Formación, Fernando Ferro; los secretarios generales CTA-A Brandsen-Ranchos, Fabio Demario, y ATE Brandsen-Ranchos, Oscar López; los secretarios gremiales de la CTA, Carlos Díaz, y de ATE PBA, Juan Murgia; el secretario de Comunicación de la CTA, Sebastián Moyano; el secretario de Organización de la CTA, Pablo Centurión; el secretario de Acción Social de la CTA, Germán Mogilne; y Gabriela Blas y Marcial Cabral, del Bloque Organizativo Gremial.

Este Centro se suma a una red provincial de formación laboral que trabaja para mejorar las capacidades de los trabajadores, y garantizar una mejor preparación frente a los desafíos del contexto económico actual. La iniciativa representa un paso clave para promover el desarrollo integral de Coronel Brandsen y Ranchos, mediante políticas públicas de capacitación inclusiva y continua.

Sobre el convenio, el ministro de Trabajo señaló: “Nosotros tenemos claro que la formación tiene que estar al servicio de las y los trabajadores, de nuestras organizaciones sindicales, y no de esos esquemas intervencionistas que siempre terminaron lejos del pueblo”. Además, agregó: “La formación no es un voucher ni un negocio: es el Estado presente y es el aporte de nuestro pueblo que vuelve en derechos, en oportunidades y en dignidad”.

Por otro lado, el referente sindical De Isasi expresó: “Para nosotros poder aportar conocimiento científico a través de los centros de formación en un mundo del trabajo que no es fácil, no es un dato menor. Y hacerlo con conciencia de clase es un dato político en sí mismo”. Además, indicó que cada compañero que ingrese a un hospital público debe tener claro que otros lucharon para que sea una realidad concreta que los centros de formación funcionen.

