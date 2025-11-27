La Provincia entregó PLM, cascos, bicicletas y reforzó la seguridad vial

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, recorrió los partidos de Lezama y Castelli para hacer entrega de Pases Libres Multimodales, promover el cuidado personal en la conducción, entregar cascos y bicicletas, y reforzar la educación vial entre estudiantes y la comunidad.

publicidad

Este miércoles, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, visitó los partidos de Lezama y Castelli para encabezar acciones de concientización, ecomovilidad, seguridad vial, inclusión y ampliación de derechos.

El titular de la cartera provincial llevó las credenciales de Pase Libre Multimodal (PLM) para beneficiarios de ambos distritos, para que las personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante puedan viajar sin costos en el transporte público de pasajeros automotor y fluvial.

«Aplicamos las políticas de inclusión que nos pide el Gobernador, a diferencia de un Gobierno nacional que deja a la discapacidad como un problema individual», remarcó Marinucci en Castelli, y añadió: «Nosotros creemos que es un derecho de cada persona y lo garantizamos recorriendo cada uno de los 135 distritos de la Provincia. Vamos a volver con esta política todas las veces que sea necesario».

Por su parte, el intendente interino local, Sebastián Echarren, agradeció la visita del Ministro y sostuvo: «Es un gusto hacer esta gestión, muchos de ustedes utilizan mucho el transporte público y esto es lo que significa tener un Estado presente, que esté cerca de la gente con gestión».

Asimismo, Marinucci hizo entrega de cascos y bicicletas al área de Deportes de la municipalidad, promoviendo el resguardo por la salud y disminuyendo el impacto ambiental de los vehículos con combustión y la siniestralidad vial. Al mismo tiempo que brindó herramientas para la medición de alcohol en sangre.

En tanto, en Lezama, el Ministro de Transporte estuvo al frente de una jornada de concientización con estudiantes de escuelas secundarias sobre cuidados y prevención a la hora de circular. En este sentido, entregó cascos y bicicletas en pos de reforzar la protección por la integridad física, mejorar la salud y reducir la huella ambiental. A su vez, llevó PLM para personas con discapacidad y trasplantados.

«Lo que estamos haciendo es traer un mensaje que muchos no aplican: el cuidado personal», manifestó el ministro Marinucci frente a cientos de alumnas, y resaltó: «Es importante toda herramienta que ayude a la protección. En cada lugar de la Provincia pedimos a los más jóvenes que nos ayuden a potenciar este mensaje entre los grandes, que somos quienes tenemos la responsabilidad de conducir o que vamos de acompañante: el cuidado personal garantiza el cuidado colectivo».

Asimismo, agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial realizaron una charla de concientización para consolidar el cuidado, con una demostración sobre la importancia fundamental del uso de elementos de protección y que los mismos estén en buenas condiciones y sin vencer.

La actividad se desarrolló en la plazoleta de la Avenida José Hernández, donde se otorgaron bicicletas para escuelas del distrito y para integrantes del taller protegido de producción de huerta orgánica, cocina y bolsas de residuos, APAPEL, Asociación de Padres y Amigos de Personas Especiales de Lezama.

Las actividades contaron con la presencia de la diputada nacional Marcela Passo; el subsecretario de Seguridad Vial del MTPBA, Eduardo Feijoo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; y los directores provinciales Sibila Botti, Jorge Orzali, Facundo Coudannes y Nicolás Vecchi. A su vez, estuvo María Cecilia Guzmán, la presidenta de la asociación APAPEL y referentes del Frente Renovador de Lezama la región.

De esta forma, el Ministerio que dirige Martín Marinucci continúa su compromiso con la ecomovilidad y la ampliación de derechos y realizando operativos de concientización y educación vial para fomentar una conducción responsable, el respeto por las normas de tránsito y la preservación de la vida en rutas y calles bonaerenses.