Tenis:  Último Torneo del año en el Golf Country Chascomús

Cuatro rancheros estarán participando del torneo clausura del año 2025 en las canchas del Golf Country Chascomús. Juan Castro (Tercera), Emanuel Tolaba (Cuarta), Enrique Rescinito (Cuarta) y
Luciano Rey (Cuarta) serán los protagonistas.
“Esperamos poder representar lo mejor posible, y estar a la altura de las circunstancias en este torneo, ya que juegan algunos referentes de cada categoría de distintas localidades como Lezama, Brandsen, La Plata y CABA”, se ilusiona Luciano Rey.
Además, el torneo contará el sábado 6 con partidos exhibición de Nadia Podoroska, (tenista profesional rosarina, 247ª del ranking WTA), y otros jugadores de primer nivel, para estimular a los chicos de la Escuelita de Tenis, y al público en general.
Así se conforman las zonas:
SEGUNDA
A Iriarte/Delsere/Romero Bravo
B Latuf/Caquineau/Travacio
TERCERA
A Bensi/Puntella/Frasson
B Rodríguez/Aldatz/Pellegrini
C Fuertes/Vicenti/Pico
D Romero Bravo/Brizzi/Castro
CUARTA
A Prado/Cardoso/Mendívil
B J. Chiavaro/Tolaba/ B. Chiavaro
C Rey/Anchorena/ S. Bassi
D Rescinito/Traverso/Castagno
CRONOGRAMA:
VIERNES
SEGUNDA
17hs Latuf vs Travacio
18.30 Delsere vs Iriarte
TERCERA
10hs Rodríguez vs Aldatz
16hs Fuertes vs Pico
16hs Brizzi vs Romero Bravo
17hs Frasson vs Puntella
CUARTA
17.15hs Prado vs Mendivil
SÁBADO
SEGUNDA
15.45hs Iriarte vs Romero Bravo
17hs Travacio vs Caquineau
TERCERA
9hs Castro vs Brizzi
10.15hs Aldatz vs Pellegrini
15.45hs Bensi vs Frasson
17,15hs Vicenti vs Pico
CUARTA
9hs Tolaba vs B. Chiavaro
9hs Rey vs S. Bassi
10.15hs Rescinito vs Castagno
15.45hs B. Chiavaro vs J. Chiavaro
15.45hs Cardoso vs Prado
DOMINGO
TERCERA
9hs Castro vs Romero Bravo
10.15hs Fuertes vs Vicenti
10.15 Bensi vs Puntella
CUARTA
10.15 J. Chiavaro vs Tolaba 10.15 Rescinito vs Traverso