Tenis:  Último Torneo del año en el Golf Country Chascomús

Cuatro rancheros estarán participando del torneo clausura del año 2025 en las canchas del Golf Country Chascomús. Juan Castro (Tercera), Emanuel Tolaba (Cuarta), Enrique Rescinito (Cuarta) y

Luciano Rey (Cuarta) serán los protagonistas.

“Esperamos poder representar lo mejor posible, y estar a la altura de las circunstancias en este torneo, ya que juegan algunos referentes de cada categoría de distintas localidades como Lezama, Brandsen, La Plata y CABA”, se ilusiona Luciano Rey.

Además, el torneo contará el sábado 6 con partidos exhibición de Nadia Podoroska, (tenista profesional rosarina, 247ª del ranking WTA), y otros jugadores de primer nivel, para estimular a los chicos de la Escuelita de Tenis, y al público en general.

Así se conforman las zonas:

SEGUNDA

A Iriarte/Delsere/Romero Bravo

B Latuf/Caquineau/Travacio

TERCERA

A Bensi/Puntella/Frasson

B Rodríguez/Aldatz/Pellegrini

C Fuertes/Vicenti/Pico

D Romero Bravo/Brizzi/Castro

CUARTA

A Prado/Cardoso/Mendívil

B J. Chiavaro/Tolaba/ B. Chiavaro

C Rey/Anchorena/ S. Bassi

D Rescinito/Traverso/Castagno

CRONOGRAMA:

VIERNES

SEGUNDA

17hs Latuf vs Travacio

18.30 Delsere vs Iriarte

TERCERA

10hs Rodríguez vs Aldatz

16hs Fuertes vs Pico

16hs Brizzi vs Romero Bravo

17hs Frasson vs Puntella

CUARTA

17.15hs Prado vs Mendivil

SÁBADO

SEGUNDA

15.45hs Iriarte vs Romero Bravo

17hs Travacio vs Caquineau

TERCERA

9hs Castro vs Brizzi

10.15hs Aldatz vs Pellegrini

15.45hs Bensi vs Frasson

17,15hs Vicenti vs Pico

CUARTA

9hs Tolaba vs B. Chiavaro

9hs Rey vs S. Bassi

10.15hs Rescinito vs Castagno

15.45hs B. Chiavaro vs J. Chiavaro

15.45hs Cardoso vs Prado

DOMINGO

TERCERA

9hs Castro vs Romero Bravo

10.15hs Fuertes vs Vicenti

10.15 Bensi vs Puntella

CUARTA

10.15 J. Chiavaro vs Tolaba 10.15 Rescinito vs Traverso