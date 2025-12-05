Se viraliza audio alertando sobre un hombre que sigue a mujeres

En pocas horas, se difundió en cadena de WhatsApp, un audio, en el cual un hombre avisa a sus amigos, para que estos alerten a sus familiares mujeres, sobre un hecho que le tocó presenciar.

La situación, narrada en el audio, se da alrededor de las 6 de la mañana por el Desvío de Tránsito Pesado, cuando tres chicas comienzan a hacer señas a una camioneta que circulaba por el lugar, hasta lograr que se detenga. Al momento de parar, le cuentan que un auto las estaba siguiendo.

Lo curioso del hecho, es que el vehículo en cuestión (gris, con la parte trasera rota), seguía al lado de ellas, y el conductor, desafiante, los miraba a todos sin pretensiones de huir, como normalmente hubiera hecho otro en su situación.

Todo este padecimiento, por parte de las jóvenes, inició en la Laguna, después continuó por otras arterias de la ciudad, y finalmente el Desvío, ocultándose intercaladamente en cada uno de los tramos.

En el audio, explica que las chicas fueron trasladadas en la camioneta hasta la gomería de Avenida Garay, donde encontraron un patrullero.

Si bien, los chicos de la camioneta se limitaron a socorrerlas en el momento, hasta conseguir ayuda, y eso es lo que se narra en el audio, finaliza puntualizando en la necesidad de que cada uno alerte a sus hijas, hermanas, novias de que esta situación.

A raíz de esto, se consultó a las autoridades policiales, y explicaron que estaban trabajando con el monitoreo de cámaras, para dar con el vehículo detallado; y posteriormente, informaron que el sujeto había sido identificado.

Si bien no se brindaron mayores detalles, se sabe que se trata de un ex policía, con familia en el distrito, y se descartan problemas de salud mental.