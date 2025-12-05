Barata Maluca lanza “Adentro de la Cancha”, un álbum que marca una nueva etapa artística

Barata Maluca presenta Adentro de la Cancha, su nuevo trabajo discográfico, y lo hace en un momento clave para la banda: con más experiencia, un sonido más definido y una mirada más precisa sobre aquello que quieren contar. El álbum, que estará disponible en todas las plataformas desde el 21 de noviembre de 2025, reúne ocho canciones originales que funcionan como un registro del presente creativo del grupo.

A diferencia de sus trabajos anteriores, este lanzamiento muestra una banda que consolida un lenguaje propio. No se trata sólo de la mezcla de estilos o de la construcción colectiva del sonido, sino de una forma de narrar y de componer que busca reflejar lo cotidiano, lo afectivo y lo urbano desde un lugar sincero y directo.

Un disco que pone el foco en las historias

Cada canción trabaja un universo distinto. Las letras combinan observación, relato y una sensibilidad que evita lo solemne para concentrarse en lo cercano: la calle como espacio real, la memoria afectiva, los vínculos que sostienen, las tensiones de la vida diaria.

“Naturaleza Herida” abre el disco en un tono íntimo; “El Viento” incorpora movimiento y nostalgia; “Ganga Bamba la Vida” retoma la frescura distintiva de la banda; “Náufrago en tu Piel” se inclina hacia una narración más emocional; “Vida” mantiene un hilo luminoso; “Cartonero, cartonero” se acerca al retrato social desde la empatía; “Cruzando Fronteras” refuerza la identidad del grupo; y “Pintando Calles” cierra con una mirada estética sobre lo urbano.

El sonido de una banda en pleno crecimiento

Barata Maluca trabajó este disco durante varios meses, priorizando la madurez interpretativa y la dinámica entre los músicos. La grabación conserva la energía del vivo y apuesta por un audio más orgánico, donde la presencia de cada instrumento sostiene el carácter del álbum.

La producción no busca idealizar la banda, sino mostrarla tal como es: en movimiento, con un sonido que respira y que se construye desde la interacción real.

Un lanzamiento que reafirma identidad

Con Adentro de la Cancha, Barata Maluca no sólo entrega nuevas canciones: reafirma una dirección artística. El grupo trabaja con la convicción de que una banda puede seguir ofreciendo algo distinto en un panorama marcado por la estandarización sonora y la sobreproducción digital.

El resultado es un álbum que combina oficio, sensibilidad y una visión clara sobre el rol de la música hecha en conjunto.

