A contramano por Ruta 2: agentes del Ministerio de Transporte detuvieron a un motociclista que circulaba en infracción

El personal de Seguridad Vial bonaerense detectó a un conductor que transitaba en dirección contraria por la autovía, a las afueras de Mar del Plata. El peligroso hecho y detención quedó registrado en las cámaras de vigilancia con las que cuenta la repartición bonaerense.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, al mando de Martín Marinucci, detuvo a un motociclista que circulaba en dirección contraria por la banquina de la Autovía 2, a la altura del KM 395, en el partido de General Pueyrredón.

El hecho ocurrió cuando, en una recorrida preventiva que llevan a cabo agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, se detectó al conductor de una Zanella ZB110, de color gris, en una acción de inminente peligro para su propia vida, como para la del resto de las personas que circulaban por la traza.

Al instante, el personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense procedió con el protocolo de interceptación, detención e identificación del vehículo y, constatada la irregularidad, se realizó el labrado del acta correspondiente por infracción del Artículo 18 de la Ley 13.927, ya que no estaba habilitado a conducir en contramano.

El suceso quedó registrado ante las cámaras 4K Full HD internas y externas de los vehículos oficiales y cámaras corporales, o bodycams, de las y los agentes con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte. Dichos dispositivos registran cada procedimiento, garantizando la transparencia, mejorando la calidad de las intervenciones y aportando evidencia ante eventuales ilícitos o situaciones de riesgo.

En este caso, la circulación indebida por banquina, la cual se reserva exclusivamente para emergencias, es una de las infracciones más frecuentes que se detectan junto con la adulteración de patentes, el uso del celular al conducir, la falta de Verificación Técnica Vehicular (V.T.V.), no usar el cinturón de seguridad y/o llevar a menores en la silla de retención infantil.

De esta forma, la repartición que lidera Martín Marinucci continúa reforzando el cuidado, fiscalización y cumplimiento de la normativa vial, afianzando una política pública que tiene como objetivo preservar la vida en las rutas y autopistas del territorio bonaerense.