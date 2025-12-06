La Provincia lanzó el Operativo Verano 2026 con advertencias por la crisis del turismo

Kicillof presentó el operativo en Ensenada y remarcó que la Provincia busca garantizar servicios, seguridad y acceso gratuito a la costa.

publicidad

La provincia de Buenos Aires lanzó este viernes el Operativo Verano 2026 en Punta Lara, donde anunció un amplio despliegue de seguridad, prevención y asistencia para la temporada estival. La presentación estuvo encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Ensenada, Mario Secco, en un acto que combinó anuncios, evaluaciones de la situación turística y cuestionamientos a la política económica nacional.

Desde la costa ensenadense, el Gobierno provincial detalló que el operativo incluirá 56 guardavidas, servicio de emergencias médicas, bomberos, policía, prefectura y equipos de control urbano, junto con mejoras en los paradores públicos que ofrecen fogones, bancos, mesas e iluminación. “Hoy Punta Lara es un espacio abierto y accesible para las familias, completamente distinto a lo que fue durante décadas”, destacaron en el lanzamiento.

Aunque la presentación estuvo marcada por la agenda local, el Gobernador introdujo un mensaje de fuerte preocupación sobre el panorama turístico que enfrenta la Provincia. Horas antes, en La Plata, tras entregar patrulleros, Kicillof había advertido sobre la pérdida de competitividad cambiaria y su impacto directo en la temporada. Según planteó, el flujo de turistas hacia países limítrofes es récord, impulsado por una brecha cambiaria que vuelve más barato vacacionar afuera que en destinos bonaerenses. “Basta mirar cualquier frontera para ver hacia dónde van los autos: la diferencia de precios es evidente”, sostuvo.

En ese sentido, Kicillof afirmó en Ensenada que las políticas implementadas por la administración de Javier Milei “están golpeando especialmente al turismo local”, afectado por la caída del consumo interno, el cierre de empresas y el aumento de la morosidad de las familias. “Mientras algunos sectores se benefician, la mayoría ve cómo sus posibilidades se achican”, remarcó, reafirmando que la Provincia mantendrá una estrategia “orientada a la igualdad y la ampliación de derechos”.

Por su parte, el intendente Mario Secco remarcó que Punta Lara se consolidó como un espacio público recuperado para el disfrute comunitario. “Prometimos que esta costa sería para todos y lo estamos cumpliendo. Nuestro compromiso es que las familias tengan un lugar digno y accesible para veranear”, señaló.

Además del lanzamiento del operativo, Kicillof participó del cierre del programa “Jóvenes y Memoria”, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria, donde estudiantes de distintos municipios presentaron investigaciones sobre derechos humanos. La actividad reunió también a funcionarios provinciales y referentes de organismos de memoria y derechos humanos.

La ciudad de Ensenada mantiene una oferta turística en crecimiento que incluye la Reserva Natural Punta Lara, considerada la de mayor biodiversidad de la región, la Isla Santiago y el Pueblo Turístico, atractivos que el municipio destaca como claves para sostener el flujo de visitantes a pesar del complejo contexto económico.

Infocielo