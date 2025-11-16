Se definieron los ganadores de la competencia de solista, rumbo a los Festivales 2026

Como consecuencia de las lluvias caídas en las últimas horas en Ranchos, se decidió suspender la jornada de este domingo donde se iba a desarrollar el certamen para Dúos, con vistas a los festivales del verano en el distrito de General Paz.

publicidad

Anoche, se pudo cumplir con la competencia de solistas que registró los siguientes ganadores: María Laura Segovia (Avellaneda) participará del Festival de Fortines, Damián Camarano (Florencio Varela) estará en el Festival de Villanueva y Juan Lambercht (Castelli) hará lo propio en el Festival de Loma Verde.

El jurado estuvo integrado por el músico mendocino Roberto Mercado, la Profesora Karina Southwell y Daniel Farisano.

La jornada concluyó a todo baile con la actuación de Segundo Arce y su violín salamanquero.