Exposición de Sogueros en homenaje a Don Martín Gómez

Este sábado se llevó adelante el 4° Encuentro de Sogueros en Ranchos.

En el marco del día Provincial del Soguero, celebrado el pasado 11 de noviembre en homenaje a Don Martin Gómez, se realizó en el Museo Histórico Regional «Marta Inés Martínez”, el 4° Encuentro de Sogueros, donde Néstor y Amilcar, hijos del ilustre maestro artesano ranchero, fueron los anfitriones. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura Municipal, a través de la Directora del Museo, Rosana Rouco.

La muestra, que convocó a numerosos sogueros de la provincia y de la región rioplatense, abrió sus puertas a las 10 horas, y finalizó pasadas las 18, donde se pudieron apreciar exquisitas piezas de trenzados, donde los cuchillos, bozales y lazos no estuvieron ausentes. También, se sumó a la propuesta, una pequeña muestra del platero Miguel Ugalde.

Sogueros expositores. PH: Museo «Marta I. Martínez»

Estuvieron presentes los siguientes sogueros: M Gómez (Amilcar y Néstor Gómez de Ranchos), Juan Reyes (Durazno, Uruguay), Pancho Meeks (Chascomús), Guillermo Sampayo (Chapadmalal), Alfredo, Romina y Marcos González (Berazategui), Sergio y Mateo Bona (Villanueva), Marcos Quetgles (Ranchos), Juan palomino (Brandsen), Leonel y Juan Carlos Constanzo (Dolores), Martín Moreno (La Plata), Guillermo Millán (La Plata), Andrés Roa (La Plata).

Como nota de color, este año, la expo de sogueros contó con la presencia de Roberto Mercado, quien de 13:30 a 15:30, realizó la transmisión de “De la raíz a los pájaros”, un espacio dedicado a difundir la música y la cultura popular de la región de Cuyo y el país, por Radio Nihuil, AM 680 y FM 98.9, de Mendoza.

Néstor Gómez, al momento de su oratoria expresó: “Queda la alegría de que papá no galopeó en vano tantos años en lo mismo. Y a todos los que vienen, les agradezco de corazón, a ustedes (haciendo alusión a las autoridades municipales), que dan la posibilidad de poder armar, donde estuvo 25 años dando clases, y que quedó algo”.

“El juntarse, que todos lo recuerdan, y uno que trata de seguir los mismos pasos, bien o mal, pero seguimos para que esto no se pierda. Me pone muy contento que todos los que se acercan, y traen algo… en el corazón siento algo… (…) los lindo que tiene una reunión como esta, es la amistad. Muchas gracias por venir, y que sean por muchos años más”, prometió Néstor .