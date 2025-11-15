Triple torneo para Villano – Tagliabué en Tapera de López

El fin de semana pasado se realizaron en Tapera de López, San Clemente, 3 torneos de Pesca en los cuales participó la familia Villano Tagliabué.

El último fin de semana tuvo lugar en Tapera de López, al norte de la localidad de San Clemente del Tuyú, una nueva fecha que es parte de los Campeonatos Provinciales de Pesca de FEPYLBA, la entidad madre de los cañófilos federados bonaerenses. El pesquero ubicado enfrente a la bahía de Samborombón congregó a más de un centenar de aficionados que representaban a entidades afiliadas. De las pruebas eran parte las categorías senior, mayores, damas y cadetes.

Las competencias, que fueron de nivel Provincial, bajo la organización de la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires (F.E.P.Y.L.B.A.), se dividieron en dos jornadas: El sábado tuvieron lugar dos de ellos, mientras que el domingo se completó el restante.

Juan Villano tuvo muy buen desempeño, sin embargo no pudo lograr podio. Por su parte, Miguel Villano el día domingo se ubicó en el segundo puesto individual, compartido en Categoría Seniors, y segundo en equipo. Liliana Tagliabué consiguió 3 terceros puestos.

La próxima fecha se realizará en Mar Del Plata, será variada de mar, en la Escollera Sur.