Saldo natural negativo: caen los nacimientos y suben las muertes en la Provincia

Los datos oficiales muestran una fuerte baja de la natalidad y un saldo vegetativo negativo que marca un punto de inflexión en la Provincia.

La provincia de Buenos Aires atraviesa un cambio demográfico profundo y sostenido. Por primera vez en la serie reciente de datos oficiales, la cantidad de fallecimientos supera a la de nacimientos, consolidando una tendencia que se viene gestando desde hace varios años y que en 2025 dejó un saldo natural negativo.

Según los registros del Registro de las Personas bonaerense, durante 2025 se contabilizaron 121.303 nacimientos, mientras que las defunciones alcanzaron las 134.131 . La relación entre ambos indicadores marca un punto de inflexión en la dinámica poblacional de la provincia más grande del país y confirma que el descenso de la natalidad ya no es un fenómeno coyuntural.

La caída de los nacimientos es constante y pronunciada. En 2024 se habían registrado 131.188 nacimientos; en 2023, 141.787; en 2022, 154.047; en 2021, 166.102; y en 2020, el año de mayor natalidad de la década, 186.588. En términos diarios, aquel año nacían 511 bonaerenses por día, una cifra que contrasta con los poco más de 330 nacimientos diarios registrados en 2025 . El promedio anual de nacimientos del período 2020-2025 ronda los 150 mil, muy por debajo de los niveles históricos.

El comportamiento de las defunciones fue distinto. Tras el impacto excepcional de la pandemia, 2021 se convirtió en el año de mayor mortalidad de la década, con 167.135 fallecimientos, lo que equivale a 458 muertes por día . Luego de ese pico, las cifras descendieron pero se estabilizaron en valores elevados. En promedio, la provincia registra alrededor de 145 mil defunciones por año, un nivel que, combinado con la baja natalidad, explica el ingreso del saldo vegetativo en terreno negativo.

En perspectiva histórica, los registros oficiales muestran además patrones estacionales claros. Junio y julio son tradicionalmente los meses con mayor cantidad de defunciones, con escasas excepciones a lo largo de los años, mientras que noviembre y diciembre concentran los niveles más bajos de nacimientos en el calendario anual.

Los datos preliminares de 2026, todavía parciales, refuerzan la tendencia. En lo que va del año, la cantidad de fallecimientos triplica a la de nacimientos, una relación extrema que, si bien debe leerse con cautela por tratarse de información incompleta, refuerza las señales de un cambio demográfico profundo en la provincia.

El fenómeno bonaerense se inscribe en un proceso más amplio que atraviesa a la Argentina y al mundo. El descenso de la fecundidad, la postergación de la maternidad y los cambios en las condiciones económicas y sociales ya tienen impacto directo en la estructura poblacional. En la provincia de Buenos Aires, los números oficiales dejan en evidencia que ese futuro proyectado empezó a convertirse en una realidad estadística.

