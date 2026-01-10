CHASCOMÚS: Patricia Sosa, Nahuel Pennisi y Sandra Mihanovich encabezan el Festival SOIJAr 2026

Chascomús se prepara para recibir a 450 jóvenes de las 24 provincias. La edición 2026 de la Fiesta Federal de las Orquestas contará con una producción de nivel internacional, destacando los homenajes a Mercedes Sosa y María Elena Walsh junto a las voces más importantes de nuestro país.

publicidad

Del 29 al 31 de enero, la «Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles» recibirá a 450 músicos de todo el país. Con acceso libre y gratuito, el evento contará con figuras de renombre internacional para celebrar la música federal y el legado de Mercedes Sosa.

En lo que promete ser el hito cultural más importante del verano, la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), con el respaldo de la Municipalidad de Chascomús y el Instituto Cultural de la Provincia, presenta la Fiesta Federal de las Orquestas 2026.

Este evento no solo reafirma la identidad de Chascomús como polo pedagógico musical, sino que posiciona a la ciudad en la vitrina nacional con una cartelera de artistas de jerarquía internacional que se unirán a los jóvenes talentos de las 24 provincias argentinas.

Una constelación de estrellas en el escenario

La relevancia de esta edición reside en el cruce generacional y artístico. Figuras consagradas de la música argentina pondrán su voz y talento a disposición de las orquestas juveniles:

Patricia Sosa, Sandra Mihanovich y Marcela Morelo: Tres de las voces más potentes y emblemáticas de la música popular argentina se unirán para un cierre histórico.

Tres de las voces más potentes y emblemáticas de la música popular argentina se unirán para un cierre histórico. Nahuel Pennisi: Referente indiscutido del folclore actual y artista de proyección internacional.

Referente indiscutido del folclore actual y artista de proyección internacional. Florencia Otero: Reconocida estrella del teatro musical (Rent, Casi Normales).

Reconocida estrella del teatro musical (Rent, Casi Normales). Maestros de Excelencia: La dirección y arreglos estarán a cargo de figuras como Popi Spatocco (director musical de Mercedes Sosa por 25 años), Guillermo Scarabino y Hadrian Avila Arzuza.

Tres conciertos imperdibles al atardecer

Los espectáculos se desarrollarán con el marco natural de la laguna de Chascomús, combinando excelencia sonora con un paisaje visual único:

1. Jueves 29 de enero: “Semillas de nuestra tierra”

Protagonistas: Orquesta Infantil Argentina (130 niños) dirigida por Valeria Atela.

Orquesta Infantil Argentina (130 niños) dirigida por Valeria Atela. Invitados: Nahuel Pennisi y Florencia Otero .

y . Propuesta: Un recorrido por el folclore nacional y un emotivo homenaje a la obra de María Elena Walsh.

Conciertas al atardecer

2. Viernes 30 de enero: “Fiesta al atardecer”

Protagonistas: Orquesta Filarmónica SOIJAr, integrada por 80 referentes metodológicos de todo el país.

Orquesta Filarmónica SOIJAr, integrada por 80 referentes metodológicos de todo el país. Director invitado: Guillermo Scarabino.

Guillermo Scarabino. Participación especial: El reconocido periodista Nelson Castro se sumará a esta travesía rítmica por Latinoamérica (Gershwin, Juan Carlos Cuacci, entre otros).

3. Sábado 31 de enero: “Chascomús celebra a Mercedes Sosa”

Protagonistas: Orquesta Juvenil Argentina (130 jóvenes músicos).

Orquesta Juvenil Argentina (130 jóvenes músicos). Director invitado: Popi Spatocco.

Popi Spatocco. Invitadas de lujo: Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa .

. Propuesta: Una sinfonía folclórica que repasará el repertorio universal de «La Negra» Sosa, bajo la dirección de quien fuera su mano derecha musical.

Impacto en la comunidad y el turismo

Más allá de lo artístico, el Festival SOIJAr funciona como un potente motor económico. La llegada de 450 músicos, sus familias, equipos técnicos y turistas de todo el país genera un impacto directo en la gastronomía, la hotelería y el comercio local.

El festival es de acceso libre y gratuito, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta experiencia transformadora que une la inclusión social con la excelencia artística.

El Cronista