Aprehenden a un hombre por «Lesiones Leves y Desobediencia»

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 06/01/2025, se procedió a la aprehensión de un sujeto de sexo masculino, mayor de edad, quien incumplió medidas cautelares vigentes, dispuestas por el Juzgado de Paz Letrado Local.

El mismo, quedó formalmente imputado de delito de «Lesiones Leves y Desobediencia», tomando intervención Ayudantía Fiscal Local, quedando alojado el masculino en Dependencia Policial, en razón que Juzgado de Garantías, convirtió la aprehensión en Detención.

Fdo. Crío. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.