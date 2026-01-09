245° Aniversario de Ranchos

El Intendente Municipal de General Paz, Juan Manuel Álvarez, tiene el agrado de invitar a la comunidad a participar de los actos programados con motivo de la celebración por los 245 años de la fundación del Pueblo de Ranchos.
DOMINGO 11 – 18:00 hs.
22° EDICIÓN DEL “FESTIVAL DE FORTINES”
Actuarán grupos de Danzas, artistas locales, Regionales y la presencia estelar de Bruno Arias. Además, el cierre con baile popular a cargo de La Farola.
Entrada Libre y Gratuita
Lugar: Isla Central de la Laguna.
JUEVES 15 – 9:00 hs.
Izamiento de la Bandera Nacional, Bandera Bonaerense y Paño de Ranchos.
Lugar: Plaza de Mayo.
