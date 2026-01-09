Recuperan moto sustraída a fines del 2025

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

publicidad

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 03/01/2025 se procedió a recuperar motocicleta de 110 cc, marca Honda Wave, la cuál había sido sustraída con fecha 12/11/2025, dejando constancia que, por dicho Ilícito, ya se habían efectuado tres allanamientos en la ciudad vecina de Chascomús con fecha 15/12/2025.

Se logra la imputación de quién sería autor material del Ilícito.

. Fdo. Crío. Mayor Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.