Cuánto podrían recibir los 135 municipios por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Conocido el coeficiente por el que se distribuirá parte de los 350.000 millones de pesos dispuestos en la Ley de Endeudamiento votada por la Legislatura, los alcaldes se frotan las manos. Con el 70% de lo garantizado, que se transferirá en 5 cuotas, puede estimarse el ingreso de cada uno de los 135 municipios por este concepto.

Los últimos días de diciembre fueron productivos para el Ejecutivo provincial, aunque debió extremar su poder de negociación con propios y extraños para sumar la autorización de Endeudamiento al Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva, dos batallas que había ganado días antes.



La posibilidad de contraer deuda aprobada por la Legislatura para 2026, que superó los 3.000 millones de dólares, conllevó la concesión a los municipios de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los ejercicios 2026 y 2027, destinado a asistir financieramente a los municipios ante atrasos de tesorería y a financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.



El fondo se integrará con el 8% de los recursos que surjan de las operaciones de financiamiento autorizadas por ley y contará con una garantía mínima de $350 mil millones en caso de que ese porcentaje resulte insuficiente. Los giros se realizarán de manera automática en cinco cuotas: tres en 2026 (abril, agosto y noviembre) y dos en 2027 (abril y junio).







El 70% se distribuirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución y el 30% restante será destinado a programas provinciales con impacto local, que será controlado por una Comisión Bilateral.



Si consideramos que el 70% que distribuirá el Ejecutivo a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) conocido horas atrás, y que conformaría un monto de U$S 245.000 millones, cada distrito podría recibir la siguiente cantidad de fondos:

