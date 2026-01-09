TORNEO AMISTAD: Se jugaron los Cuartos de Final

Este jueves, en Tiro Federal de Chascomús, se disputaron los Cuartos de Final de Oro y Bronce del Torneo Amistad categoría 2015.

Villanueva volvió a sufrir un revés, y cayó por 3 a 0 con Rivero en los cuartos de la Copa de Bronce. Mientras que la EMFI, que jugaba por la Copa de Oro, fue derrotada en los penales, tras haber emparado en una unidad en el tiempo reglamentario.

EMFI. PH: Plus Deportivo

Los resultados fueron los siguientes:

Copa de Bronce

El Salado 2-0 Estrella.

Villanueva 0- 3 Rivero

LEFU 1-0 Picapiedras B

Deportivo Ch 5-1 Esc. “Fede Fontana”

Copa de Oro

Belgrano 2-0 Independiente Castelli

San Diego 1 (4) – (5) 1 Deportivo Castelli.

EMFI Ranchos 1 (1) – (3) 1 Los Picapiedras

Tiro Federal 2-0 Esc. La Brujita

En tanto, las Semifinales y Finales de Copa de Oro, Plata y Bronce se van a jugar este viernes en General Belgrano, en cancha de ADES

Fuente y Foto: Plus Deportivo