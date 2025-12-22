Rompió la perimetral y fue aprehendido

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Comunicado de Prensa:
Se informa a los Medios de Comunicación Locales que con fecha (20/12/2025) se aprehendió a un sujeto masculino, que, contando con medidas cautelares vigentes en favor de su ex pareja, rompió dichas medidas, resultando Aprehendido y trasladado a Dependencia Policial, donde queda alojado por el delito de «DESOBEDIENCIA», a disposición de la Ayudantía Fiscal Local.
Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.
