Calendario especial fin de año en la provincia de Buenos Aires

Del jueves 25 de diciembre de 2025 al jueves 1 de enero de 2026

Los municipios bonaerenses despedirán 2025 y recibirán el Año Nuevo con ceremonias y rituales llenos de música, fuego y color. La Plata realizará la tradicional Quema de Momos para dejar atrás lo viejo y prepararse para un nuevo inicio, mientras que Monte Hermoso festejará la llegada de 2026 con un brindis a orillas del mar.

El verano en la Provincia Bonita Argentina se disfruta con propuestas en playas, sierras, campos, ríos y lagunas y en las ciudades bonaerenses. En enero, Tornquist celebrará la 62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos en Sierra de la Ventana; Roque Pérez, la 12° Noche de los Almacenes; Puan, la 51° Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera; General Guido, la 37° Fiesta Provincial del Caballo Criollo y Tapalqué, la 14° Fiesta de la Torta Negra.

Además, en Villa Gesell y Miramar, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzará una nueva edición de los Paradores Recreo para compartir y disfrutar con toda la familia.

CATÁLOGO ANUAL DE EVENTOS ACÁ

ANTICIPO ENERO 2026

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

MIRAMAR

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 3 de enero al sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

TORNQUIST (Sierra de la Ventana)

62º Fiesta Provincial de los Reyes Magos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 2 al lunes 5, en diferentes horarios, en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana.

Descripción: Tradicional descenso de los Reyes Magos desde el Cerro Ceferino hacia la localidad de Sierra de la Ventana, música y entrega de regalos. Espectáculos: viernes, Motor Colectivo, La Vino Tinto Band, Lula Solís, Duo Molina Paredes; sábado, Sacateca Percusión, Os Birretes, Bulldoze, Fondo Blanco; domingo, especial de Los Tipitos; lunes, cierre con Los del Fuego. Entrada gratuita. Organiza la Comisión de la Fiesta Provincial de Reyes Magos.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovincialdereyesmagos/

ROQUE PÉREZ

12º Noche de los Almacenes

Fecha, hora y lugar: Sábado 3, desde la mañana, en diferentes espacios físicos del partido de Roque Pérez.

Descripción: Almacenes y pulperías de La Paz, La Paz Chica, Carlos Beguerie y Forastiere abren sus puertas en simultáneo para ofrecer sus platos criollos tradicionales, visitas guiadas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita. Se abona lo que se consume en cada almacén. Organiza la Municipalidad de Roque Pérez.

Más información: www.instagram.com/turismorp_/ –www.facebook.com/turismo.roque.perez2

PINAMAR

Maratón del Desierto Pinamar

Fecha, hora y lugar: Domingo 4, a las 08:00, en Botavara Club de Mar.

Descripción: Primera fecha, circuitos sobre arena y médanos con distancias de 10 kilómetros, competitivo y 5, participativo. Segunda fecha, febrero, en Villa Gesell. Cupos limitados. Inscripción arancelada. Organiza Sosasur con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar

Más información: www.maratondeldesierto.com/web/ – https://agenda.pinamar.gob.ar/ – https://instagram.com/pinamarturismo – https://pinamar.tur.ar

PUAN

51º Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 2026

Fecha, hora y lugar: Jueves 8 al domingo 11, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

Descripción: Jineteadas, camping, fogones, playa, y deportes náuticos. Espectáculos: Jueves, Gauchos of The Pampa; viernes, Luck Ra, Cebada Fest; sábado, Emanero, Juan Fuentes, La Peña del Cebado; domingo, Pancho Figueroa, Q’ Lokura. Entrada arancelada. Organiza la Comisión de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera.

Más información: https://fiestacebadapuan.com.ar/ – www.instagram.com/fnccpuan/ – www.facebook.com/FiestaNacionaldelaCebadaCervecera

TANDIL

15º Cruce Tandilia

Fecha, hora y lugar: Viernes 9 y sábado 10, a las 09:00, en Posta Natural Resort, Bulewski 2550; domingo 11, a las 08:00, en el Paseo de los Españoles.

Descripción: Viernes, acreditación y retiro de kits; 16:30, largadas individuales Tandil Vertical desde la portada del Parque Independencia; 17:10, largadas individuales elites; 19:45, ceremonia de apertura, entrega de premios de Tandil Vertical y charla técnica en Posta Natural Resort; 21:30, fiesta con DJ. Sábado, de 09:00 a 12:00, acreditación y retiro de kits en Posta Natural Resort; 17:00, largada de la primera etapa; 20:00, entrega de premios Cruce Tandilia distancias de 8 y 15 kilómetros. Domingo, 08:00 largada segunda etapa distancias de 30 y 50 kilómetros; 13:00, largada Mini Cruce Tandilia; 13:30, entrega de premios distancias de 30 y 50 kilómetros. Actividad arancelada. Organiza Trail & Run Tandil Club con el auspicio de la Municipalidad de Tandil.

Más información: https://crucetandilia.com.ar/ – www.tandil.tur.ar/evento-cruce-tandilia-163 – www.instagram.com/crucetandilia/ www.facebook.com/CruceTandilia

GENERAL GUIDO (Labardén)

37º Fiesta Provincial Del Caballo Criollo

Fecha, hora y lugar: Viernes 9, a las 21:00, en el Polideportivo Municipal; sábado 10, a las 07:30, en el Campo de Doma; domingo 11, a las 09:00, en la Plaza San Martín.

Descripción: Viernes, apertura y actuación de artistas locales y zonales. Sábado, apertura e izamiento del Pabellón Nacional, pialada de terneros por equipo, jineteada de vacunos, competencia de obstáculos con caballos potros de sulky, almuerzo y baile de sobremesa con Cristian Farías; por la noche, en el Polideportivo, espectáculos folclóricos y elección de la nueva soberana. Domingo, desfile tradicionalista en la plaza San Martín y desde las 15:00, en el Campo de Doma, destrezas criollas y baile campero. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Amigos del Caballo Criollo de Labardén con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovcaballocriollo/ – www.facebook.com/fiestaprovincialdelcaballocriollo.labarden.9/

LA PLATA (Melchor Romero)

25º Bon Odori

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, desde las 17:00, en el predio de calle 186 y 482, en Colonia Urquiza, Melchor Romero.

Descripción: Festival para disfrutar en familia y celebrar el espíritu del año nuevo con bailes, música, comida típica y encuentro con la comunidad japonesa. Entrada arancelada. Organiza Padres de alumnos de la Escuela Japonesa de la ciudad junto a colonias japonesas de la zona.

Más información: www.instagram.com/bonodori_laplata/ – www.facebook.com/bonodori

TAPALQUÉ

14° Fiesta de la Torta Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 10, a las 17:00 y domingo 11, a las 12:00, en el Balneario Municipal.

Descripción: Feria de artesanías y emprendimientos, patio gastronómico, juegos, talleres, degustación,Torta Negra Representativa y festival musical los dos días. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Tapalqué.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ – www.facebook.com/municipalidadtapalque/ – www.facebook.com/profile.php?id=100081037912510 – www.instagram.com/culturayeducacion.tapalque/

GENERAL BELGRANO

2° Festival Morfi , Vacío y Hamburguesa

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 17, a las 21:00 y domingo 18, a partir del mediodía, en el predio Mateo Bruzzo.

Descripción: Paseo de emprendimientos y artesanías, patio cervecero, alfajorero y gastronómico, juegos para las infancias y espectáculos de música y danza. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Belgrano

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/ – www.instagram.com/culturayeducacionmunigb/

TANDIL

60° Fiesta de la Pastora

Fecha, hora y lugar: Del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en diferentes horarios, en La Pastora, Ruta 226 KM 19.

Descripción: Destrezas ecuestres, patio gastronómico, paseo de artesanías, emprendimientos y pilcheros. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Fiesta de La Pastora.

Más información: www.instagram.com/fiestadelapastora/p/DSBHm6JmEI4/

PUAN (Villa Iris)

14º Fiesta del Churro

Fecha, hora y lugar: Sábado 31, en el Polideportivo Municipal Villa Iris.

Descripción: Los mejores churros, puestos de artesanías, patio de comidas. Espectáculos: Los Charros, Desde el Alma, Recio Camaleón, Cruz Diablo y Cantores. Cierre con DJ. Entrada anticipada $10.000. Con la compra de la entrada se participa de importantes sorteos. Organiza la Comisión de Festejos y la Municipalidad de Puan.

Más información: www.instagram.com/fiestadelchurrovillairis/ – www.facebook.com/profile.php?id=61566014499713

ÚLTIMA SEMANA DE DICIEMBRE EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FIESTAS POPULARES

LEZAMA

16º Aniversario de la fundación del partido de Lezama

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28 de diciembre, desde las 14:00, sobre la calle Perón, frente a la parroquia.

Descripción: Presentación de grupos de danzas de la región: Suyai, Tamara Orellana, Gerónimo Ferreiro y Sin Rumbo Cumbia. Además, desfile tradicionalista, patio cervecero, emprendimientos, artesanías y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Lezama.

Más información: www.instagram.com/lezama.gov.ar/ – www.facebook.com/MunicipalidaddeLezama

LINCOLN (Roberts)

3° Pre – Olimpíada de Asadores

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27 de diciembre, a las 18:00, en la Liga de Padres de Familia, acceso a Roberts.

Descripción: Los mejores asadores de la zona se enfrentan para demostrar su técnica y el amor por el fuego lento. Competencias, música en vivo y espectáculos folklóricos. Entrada gratuita. Organiza A Pura Línea con el acompañamiento de la Municipalidad de Lincoln.

Más información: www.instagram.com/p/DR2Qk62jpzb/?img_index=1

LA PLATA

Quema de Momos 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: 1 de enero, entre las 00:01 y 03:00, en diferentes espacios de La Plata.

Descripción: Celebración del año que culmina y del comienzo de 2026, con la quema de más de cincuenta muñecos en diferentes barrios platenses. Entrada gratuita. Organiza la comunidad de vecinos y vecinas locales con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.laplata.gob.ar/

MONTE HERMOSO

2026 en Monte Hermoso

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: 1 de enero de 2026, a partir de las 00:45, en Traful Bis y Costanera.

Descripción: Noche para brindar y recibir el nuevo año con espectáculo de fuegos artificiales y DJ en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/ – www.facebook.com/TurismoMonteHermoso

EVENTOS CULTURALES

LOBOS

Astroturismo

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 27, a las 20:45, en Plaza Tucumán, El Ratti 400-500.

Descripción: Propuesta especial para descubrir cómo la Navidad y el firmamento se conectan a través de historias, símbolos y misterios que brillan sobre nosotros. Se observará el cielo para conocer fenómenos astronómicos vinculados a esta fecha. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4iW2615. Se suspende o reprograma en caso de lluvia. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ – www.facebook.com/lobos.turismo

LA COSTA (San Clemente del Tuyú)

Mágico Diciembre

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Todos los días hasta el martes 30 de diciembre, desde la mañana, en la zona céntrica de la ciudad.

Descripción: Calles, comercios y casas iluminadas; desfiles con sorpresas y, el martes 30, cierre con espectáculos de fuego, DJ en vivo y láseres. Entrada gratuita. Organiza la comunidad local y la Municipalidad del Partido de la Costa.

Más información: https://lacosta.tur.ar/wp-content/uploads/2025/12/AGENDA-DICIEMBRE.pdf

EVENTOS DEPORTIVOS

GENERAL GUIDO (Labardén)

Cross Rural Labardén 2025

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, desde las 07:00, en la Delegación de Labardén.

Descripción: Desafío Cross rural en el marco del 129° aniversario de Labardén. Recorridos de 10 kilómetros competitivos y 3, participativos. Inscripción en: okeventos.com.ar/cross-rural-labarden. Los primeros 300 inscriptos tendrán remeras; medallas para todos los participantes y premios para los tres primeros de la general y por categoría. Organiza Boston Entrenamiento con el acompañamiento de la Municipalidad de General Guido.

Más información:www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/ – www.facebook.com/generalguidomunicipalidad

VEINTICINCO DE MAYO

35º Millas de Fin de Año

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 31, a las 19:00, desde el Centro de Educación Física Nº 7, calle 18 esquina 36.

Descripción: Tradicional competencia de fin de año por las calles de la ciudad que finaliza en plaza Mitre. Remera oficial de la competencia para los primeros 400 inscriptos. Organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Veinticinco de Mayo y la Agrupación Veinticinqueña de Atletismo.

Más información: www.instagram.com/municipalidad25demayo/ – www.facebook.com/municipalidad25demayo/

Más información en @turismopba y www.buenosaires.tur.ar, un destino bueno, bonito y bonaerense.

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.