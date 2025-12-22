Aprehenden a un hombre por pelear y amenazar con un cuchillo

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha (20/12/2025) se procedió a la aprehensión de un sujeto masculino mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, quien instantes previo había mantenido una pelea, con otro masculino en el sector de la Plaza de Mayo, donde el aprehendido exhibía un cuchillo.

Por tal motivo, se lo redujo, y se incautó el cuchillo que exhibía y amenazaba a su oponente, quedando aprehendido por el delito de “Lesiones Leves y Amenazas agravadas”, tomando intervención la Ayudantía Fiscal Local.

Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.