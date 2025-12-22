LA PATRULLA RURAL DETUVO A TRES HOMBRE POR CAZA ILEGAL

El Comando de Prevención Rural de Gral. Paz detuvo a tres hombres mayores de edad, oriundos de la localidad de Florencio Varela los cuales se encontrarían residiendo temporalmente en nuestra localidad los cuales se encontraban realizando cacería ilegal en un campo de la zona.

La detención fue posible gracias a la alerta por vecinos del lugar los cuales informaron de la presencia de cazadores, divisando a tres Masculino dentro de un Campo realizando cacería de fauna silvestre con perros galgos.

Las autoridades labraron las correspondientes contravenciones por infracción a la Ley 10.081 (Código Rural).

Interviene en el caso el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.