El Carnaval 2026 en Villanueva ya tiene fecha

La “Capital del Carnaval Rural” ya se prepara para una nueva edición.

El Villanueva Fútbol Club vuelve a ser el organizador de este evento, que año a año congrega a miles de personas. En el 2026, la fiesta será los días 17, 18, 24 y 25 de enero.

Además, invitan a quienes quieran participar con sus carrozas, o deseen postular para Embajadora del Carnaval 2026, pueden comunicarse por mensaje directo en sus redes.

Allí, se irán informando el cronograma, y las novedades que surjan de cada jornada.