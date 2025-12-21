Los Premios Olimpia 2025: Justo Bermúdez nominado en Pato

Los Olimpia 2025 se realizarán en la Usina del Arte y estrenan categorías como esports y Premio Inspiración, con mayor participación del público. Justo Bermúdez nuevamente nominado en Pato, y va en búsqueda de su cuarto Olimpia.
Una vez más, el patero oriundo de Villanueva, General Paz, Justo José Bermúdez, está nominado en la terna Pato para competir en los Premios Olimpia. En el año 2018, 2023 y 2024 ya logró esta distinción, gracias a sus destacadas actuaciones en el Deporte Nacional. Este año, comparte terna con Facundo Taberna y Martín Lemme.
Cabe recordar que días pasados, El Siasgo, logró corarse campeón por tercer año del 83° Abierto Argentino de Pato, tras vencer en la final, justamente al equipo de Taberna, San Patricio. En un agónico 14-13 (con gol de oro), los de Villanueva se llevaron el premio mayor de nuestro deporte nacional. El equipo, estaba integrado por Bermúdez (capitán), Lemme, Ferrari y Novoa.
La Usina del Arte será sede el lunes 22 de diciembre de la 72ª entrega de los Premios Olimpia 2025, que celebrarán a los mejores deportistas del año. La organización presentará varias innovaciones, con la intención de abrir el evento a nuevas audiencias.
El evento se desarrollará a partir de las 21 (horario argentino) en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva de TyC Sports.
La principal novedad será la incorporación de los esports, una disciplina en crecimiento que tendrá su propio reconocimiento. El ganador surgirá del voto del público, que también podrá elegir al premiado del flamante “Premio Inspiración”, una beca anual destinada a deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata.
Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025
- Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
- Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
- Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
- Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
- Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
- Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
- Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
- Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
- Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
- Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
- Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
- eSports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.
- Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
- Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
- Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
- Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
- Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
- Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
- Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
- Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
- Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
- Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
- Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
- Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
- Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
- Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
- Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
- Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.
- Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
- Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
- Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
- Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
- Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
- Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
- Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
- Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
- Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
- Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo