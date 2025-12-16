“Resistencia”, de Celeste Scarpitta es tapa de la revista Estudios Rurales

El Museo Histórico Regional “Marta Inés Martínez” se sumó a la propuesta de la revista Estudios Rurales, de la de la Universidad Nacional de Quilmes, replicando la convocatoria a ilustradores, para participar de un concurso de dibujos, con miras a ser la tapa de la última edición del año.

publicidad

La obra de la artista ranchera, Celeste Scarpitta, “Resistencia”, fue seleccionada por la revista, y de esta manera, su trabajo ilustra la tapa del Nº 32 – Volumen 15.

La propuesta, abierta a todos los artistas plásticos del distrito, constaba de “participar con una ilustración que tenía que ver con lo rural, para la Revista de Estudios Rurales de la universidad de Quilmes”, explicó Rosana Rouco, Directora del Museo local.

“Nosotros desde el Museo hace tiempo que estamos trabajando con la Universidad de Quilmes, con los proyectos de extensión, el Centro de Estudios de la Argentina Rural, y demás, y por eso siempre estamos en contacto y participamos en todas las propuestas que tienen desde la Universidad”, completó Rouco.

¿QUÉ ES LA REVISTA ESTUDIO RURAL?

La revista Estudios Rurales fue creada en el 2011 como parte de los proyectos de difusión del Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes (CEAR-UNQ). La misma pretende brindar un espacio de reflexión para investigadores provenientes de diferentes disciplinas y enfoques que aborden las problemáticas económicas, políticas, sociales y culturales de los espacios rurales de los siglos XIX, XX y XXI, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos.

La misma, tiene una frecuencia semestral (enero-junio y julio-diciembre de cada año), y en esta última edición, es en donde se ve plasmado el maravilloso trabajo de Celeste Scarpitta.