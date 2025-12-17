Este domingo, Pila celebra 186 años con un festejo abierto a toda la región

Este domingo 21 de diciembre, la ciudad de Pila celebrará su 186° aniversario con una gran fiesta popular y abierta a toda la región, pensada para compartir, reencontrarse y comenzar a despedir el 2025 con todo.

El festejo tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, desde las 17:00 horas, con una propuesta integral para toda la familia. Si el festejo del año pasado fue un fiestón, la edición de este año promete ser superadora, con múltiples actividades que pondrán en valor la identidad local y regional.

Durante la jornada habrá puestos gastronómicos, con opciones de alimentos sin TACC, emprendedores y artesanos locales y de la región, además de sorteos y espectáculos en vivo que acompañarán una tarde-noche cargada de celebración.

El cierre será a pura alegría con el show de cuarteto del grupo Desakta2, y como broche final, un espectáculo de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro, pensado para que todos puedan disfrutar.

Con entrada libre y gratuita, Pila invita a vecinos y visitantes de toda la región a ser parte de un aniversario histórico, celebrando el presente, el crecimiento de la ciudad y el camino recorrido en estos 186 años.

