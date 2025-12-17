Desarrollo Agrario inauguró la Ruta del Olivo

El ministro de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez puso en marcha una iniciativa estratégica que articula producción, turismo y agregado de valor en el sudoeste bonaerense.

publicidad

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó la inauguración de la Ruta del Olivo, una iniciativa estratégica que articula producción, turismo y agregado de valor en el sudoeste bonaerense, con la adhesión de fincas olivícolas, prestadores turísticos y gastronómicos, y la conformación del Consejo Promotor de la Indicación Geográfica del aceite de oliva regional.

«Actualmente ya son once las fincas adheridas. A partir de hoy, a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Agrario, se pueden conocer las distintas propuestas que ofrecen: visitas guiadas, recorridos por el campo, acceso a los espacios de elaboración y catas de aceite de oliva», señaló Javier Rodríguez durante la apertura. Y destacó que la Ruta del Olivo «permite complementar la actividad productiva del olivo, que viene creciendo de manera sostenida, con una propuesta turística para vecinos, vecinas y para todos los turistas que quieran recorrer la región».

Del acto participaron también Melina Capucho, directora provincial de Innovación Estratégica en Turismo; el director de Coordinación de la Gestión Interior Sur, Gabriel Godoy; el director del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, Martín Tomaselli; el intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; y Guillermo Rossotti, propietario de la Finca Rumaroli, junto a productores, prestadores turísticos y representantes del sector olivícola regional.

Durante la jornada se realizó la entrega de certificaciones de adhesión a productores olivícolas que integran la Ruta del Olivo. Además, se entregaron carpetas institucionales con la resolución de creación, folletería y material identificatorio, cartelería para los ingresos a las fincas y se firmó el acta de constitución del Consejo Promotor de la Indicación Geográfica Aceite de Oliva Virgen Extra del Sudoeste Marítimo Bonaerense.

La agenda incluyó una recorrida por una finca olivícola, una charla en el olivar y una visita guiada a la almazara, donde se explicó el proceso de elaboración del aceite de oliva y las características productivas de la región. En ese marco, el ministro también entregó al intendente de Coronel Dorrego 100 árboles destinados al arbolado urbano del distrito.

Javier Rodríguez subrayó la distribución territorial de la iniciativa: «Las fincas que integran esta ruta están desde Coronel Dorrego hasta Bahía Blanca, pasando por Alsina y Puán. Es un recorrido muy interesante, tanto para visitar varias de ellas como para elegir una en particular y conocer en profundidad su trabajo».

En relación con la calidad del producto, el ministro remarcó que «está creciendo la superficie sembrada de olivo, pero sobre todo se destaca la calidad del aceite que se obtiene en toda esta región del sudoeste bonaerense». Y agregó: «Esa calidad ya ha sido reconocida en concursos internacionales y también se refleja en los análisis realizados en laboratorio. Tenemos un producto de altísima calidad y, a partir de la Ruta del Olivo, la posibilidad de complementarlo con una experiencia turística».

La creación de la Ruta del Olivo forma parte del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario. La propuesta fue aprobada por el Consejo Regional del Sudoeste el 23 de diciembre de 2024 y oficializada mediante la Resolución N° 142/2025, firmada el 11 de abril de este año.

«Lo más importante no era que existiera una norma impresa, sino que lo que estaba expresado en esa norma realmente se pusiera en funcionamiento. Y hoy estamos haciendo exactamente eso», sostuvo Javier Rodríguez. En ese sentido, explicó que desde la resolución de abril se trabajó finca por finca para definir condiciones, servicios y posibilidades, lo que permitió inaugurar la Ruta con once establecimientos ya incorporados y con sus contactos disponibles para coordinar visitas.

El ministro recordó que la iniciativa se inscribe en el marco de la Ley de Promoción del Sudoeste, sancionada en 2007, y destacó la necesidad de políticas diferenciadas para una región que ocupa el 25% del territorio bonaerense y concentra apenas el 4% de su población. «Es un error pensar esta región como si fuera igual a otras. El sudoeste tiene características productivas, climáticas y logísticas propias, y eso exige políticas específicas», afirmó.

En ese contexto, señaló que el olivo representa una alternativa productiva con enorme potencial. «Aquello que parecía una limitación, bien trabajado y con conocimiento técnico, se convierte en una fortaleza», dijo, y mencionó las políticas de financiamiento para la fruticultura, los trabajos de investigación en la Chacra Experimental de Napostá junto a la Universidad Nacional del Sur y las capacitaciones al sector.

Javier Rodríguez también destacó: «Agregar valor es industrializar, pero también articular con el turismo, la gastronomía y la hotelería. El turismo es generación de empleo y oportunidades».

Olivos bonaerenses en números

Actualmente, la provincia de Buenos Aires concentra el 2% de la producción nacional de aceitunas y se posiciona como la quinta provincia productora del país. El olivo ocupa el tercer lugar entre los frutales bonaerenses, con 839 hectáreas implantadas, y Coronel Dorrego se destaca como el principal partido olivícola provincial.

En materia comercial, durante 2024 las exportaciones de aceitunas de mesa crecieron un 28%, mientras que las de aceite de oliva registraron una caída interanual del 30%. En los primeros diez meses de 2025, en tanto, se observó una suba de las importaciones de aceite de oliva y aceitunas de mesa, en un contexto de retracción exportadora.

Aceite de oliva del Sudoeste Bonaerense, garantía de calidad

En el cierre de su intervención, Javier Rodríguez puso de relieve otro avance estratégico: la conformación del comité promotor de la Indicación Geográfica del aceite de oliva del sudoeste bonaerense. Señaló que se trata de un paso fundamental para reconocer el origen y la calidad del producto, y remarcó que la Ruta del Olivo cumple un rol central en ese proceso. «Fortalece la articulación público-privada y le da sustento a ese anhelo compartido», afirmó, al tiempo que destacó que este trabajo conjunto permitirá consolidar una identidad regional asociada a la calidad, el valor agregado y el desarrollo territorial.

«La Ruta del Olivo es un ejemplo claro de una política diferenciada que toma las capacidades de la región para generar más producción, más valor y más trabajo», afirmó el ministro. Y concluyó: «Sabemos que son momentos complejos, pero estamos convencidos de que la verdadera apuesta siempre es por la producción y el trabajo, no por la timba financiera, por si sale pares o impares, rojo o negro, sino que es una apuesta con los pies en la tierra. Apostar por oportunidades concretas en cada territorio es la manera de construir arraigo y desarrollo».