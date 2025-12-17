Marinucci y Arteaga, a tres años de Alcohol Cero: convenio, megaoperativo y más controles en las rutas bonaerenses

Junto a la senadora provincial Malena Galmarini y referentes de Madres del Dolor y Estrellas Amarillas, el Ministerio de Transporte bonaerense y AUBASA reafirmaron la decisión política de sostener controles firmes para cuidar la vida y fortalecer la seguridad vial en la Provincia.

A tres años de la sanción de la Ley de Alcohol Cero al Volante en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, firmaron un Convenio de Colaboración y encabezaron un megaoperativo de control vehicular en la localidad de Hudson, con un fuerte despliegue territorial y tecnológico orientado a la prevención y la concientización vial.

La jornada contó con la participación de la senadora provincial Malena Galmarini, dirigentes del Frente Renovador y representantes de organizaciones comprometidas con la seguridad vial y la lucha contra la violencia en el tránsito, entre ellas Madres del Dolor, Estrellas Amarillas y la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.

Durante el operativo, el ministro Marinucci remarcó la importancia de la política pública de Alcohol Cero y del rol del Estado en el cuidado de la vida: «La Ley de Alcohol Cero es fundamental para modificar conductas que no son fáciles de cambiar solo desde el razonamiento. Por eso hay una decisión clara de intensificar los controles e incorporar tecnología».

Y agregó: «Cada test positivo que sacamos de la ruta es una persona que se puede convertir en un asesino al volante. La positividad sigue siendo alta, pero bajó mucho. Eso demuestra que el Estado presente, controlando y concientizando, salva vidas».

En ese sentido, Marinucci destacó el trabajo conjunto con las organizaciones sociales: «Las asociaciones han hecho un trabajo enorme. La única manera de seguir bajando los números es con más Estado, más políticas públicas y más articulación entre el gobierno, los legisladores y las organizaciones».

Al respecto, José Arteaga sostuvo: «A tres años de contar con una Ley de Alcohol Cero, saludamos a quienes la impulsaron y la hicieron posible. Hoy nos toca hacerla cumplir todos los días. Hay mucho por hacer, pero también hay una clara decisión política para hacerlo».

Por su parte, Malena Galmarini subrayó el impacto de los controles y la vigencia de la ley: «Cuando uno se sube a un auto es como manejar un arma. Por eso la Ley de Alcohol Cero es tan importante. Los controles no son castigo, son cuidado».

En el marco del operativo, el Ministerio de Transporte y AUBASA firmaron un Convenio de Colaboración para continuar articulando acciones que permitan mejorar la fiscalización, el intercambio de información, el análisis de estadísticas y la eficiencia en los controles sobre rutas y caminos bonaerenses.

Desde las organizaciones de familiares de víctimas viales, Viviam Perrone, titular de Madres del Dolor, expresó:»Agradecemos estar hoy acá. Tenemos esperanza y acompañamos estas acciones porque se trata de cuidar la vida».

En tanto, Teresa de Melano, representante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, afirmó:»Nuestros hijos y familiares están presentes. Ahora y siempre».

El megaoperativo contó con la participación de más de 70 agentes de fiscalización, más de 40 móviles de seguridad vial, cinco móviles de fiscalización adicionales y otros cinco equipados con sistemas de inteligencia artificial, que realizan recorridos dinámicos para detectar el uso del celular al volante, el no uso del cinturón de seguridad y otras conductas de riesgo.

Además, se instalaron postas con conectividad a internet para la carga de datos en tiempo real y estuvo presente un móvil del Comando de Operaciones de Emergencias Viales (COEV), reforzando el aspecto preventivo de la jornada. También se montó una carpa de concientización, destinada a informar y sensibilizar a conductores y acompañantes sobre los alcances de la Ley de Alcohol Cero y la importancia de adoptar conductas responsables al volante.

Participaron también el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; y el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, Patricio D’Angelo; directores provinciales del Ministerio de Transporte, funcionarios y concejales locales.