Buscaban moto sustraída en Ranchos y encuentran cocaína

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que en el día de ayer (15/12/2025) se efectivizaron tres órdenes de allanamiento en la localidad vecina de Chascomús, a raíz de que se estableciera que un motovehiculo sustraído en la localidad de Ranchos el día 12/11/25, había sido sustraído por un sujeto de Chascomús, y que posterior al Ilícito, dicha motocicleta había pasado a otros dos sujetos, que la exhibían en sus redes sociales.

Ante ello, se logra la individualización de los mismos, y se solicitan órdenes de Allanamiento, no logrando dar con el rodado al momento, pero si se logra en uno de los objetivos el secuestro de veintiséis microdosis de cocaína, iniciándose una causa al morador de dicha finca por el delito de “Tenencia de Estupefacientes para comercialización”, con interviniendo la Ayudantía Fiscal de Chascomús en la Temática de Estupefacientes.

Fdo. Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.