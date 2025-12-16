Recuperan moto robada en Villa Ramallo

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Comunicado de Prensa:
Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 03/12/2025 se recepcionó denuncia penal a una vecina del Barrio Villa Ramallo, quien daba cuenta, que autor/es ignorados le sustraen su motovehiculo.
Que con fecha 11/12/2025, se logra recuperar dicho motovehiculo, y se recolectan pruebas, estableciendo que no sería ajeno al hecho un menor de edad, radicado en este medio.
Fdo. Comisario Inspector Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.
