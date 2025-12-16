Podios para la Familia Villano Tagliabué en el último certamen del año

Este fin de semana, Liliana Tagliabué, Miguel y Juan Villano estuvieron participando del ultimo provincial del año, cerrando la temporada 2025 de pesca deportiva.

En la escollera sur de la ciudad de Mar del Plata, más de 100 pescadores de toda la provincia participaron de la última etapa del año, donde se definen los campeones provinciales. Los pescadores rancheros estuvieron presentes y lograron muy buenos resultados.

Se disputaron 3 torneos, de los cuales, Liliana Tagliabué logró ubicarse segunda en dos de ellos, y en el último, tercera. Por su parte, Miguel Villano, quedo 3º en equipo, y Juan no llegó a podio, pero tuvo muy buena participación.

En el campeonato anual, Liliana se ubicó 3ª, al igual que Miguel, y los 2 clasificaron al Nacional de Mendoza, que se llevará a delante en el mes de junio de 2026.

Por otro lado, también se disputaron 4 copas challenger, 2 de categoría Senior y 2 de categoría Mayores, donde cada una son de modalidad variada de rio y variada de mar. El equipo de seniors que incluye a Miguel, resultó campeón de las 2 copas (variada de rio y variada de mar); y se coronaron campeones anuales de seniors, representando a La Terraza de Berisso.

Entrega premios campeonato bonaerense clubes federados (Pescando con Carina)