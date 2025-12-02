Recuperan moto e imputan al sindicado autor del hurto

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Comunicado de Prensa:
Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 29/11/2025 se recepcionó denuncia penal por la sustracción de un motovehiculo de 110 cc.
En el día de ayer (01/12/2025), se logra recuperar dicho rodado, y se estableció mediante pruebas recolectadas, la autoría de dicho Ilícito, estableciéndose la participación de un masculino, mayor de edad, oriundo de este medio, quien quedará a disposición de la Justicia, imputado del delito de Hurto Agravado de Vehículo dejado en Vía pública.
Fdo. Lucas Adrián Andersen Comisario Inspector Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.
