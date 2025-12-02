Rally Mar y Sierras: Todos los detalles del “GP Ciudad de Dolores”

Se conoce el recorrido de la doble fecha dolorense del Rally Mar y sierras, que promete ser un fin de semana emocionante, porque se definirán casi todos los campeonatos de pilotos y navegantes, además del absoluto. Dos carreras que otorgarán un total de 80 puntos y donde se recorrerán aproximadamente 230 kilómetros cronometrados, un récord para el historial de la categoría.

Sólo llega definido el título de la Junior, donde Jorge Villarino, entre los pilotos y Sebastián Urriza del lado de los navegantes, se adjudicaron la corona con anticipación en la doble fecha madariaguense, las diez clases restantes se definirán en este mega fin de semana dolorense, además de conocer a quienes se quedarán con la doble corona, adjudicándose el título de Campeón Absoluto de la temporada.

Hasta el momento son 60 los inscriptos, y por nuestra ciudad confirmaron asistencia Pedro y Franco Machi (N7); Pedro Pérez – Horacio Arriola (N1); Lisandro Villano – Ruben Soto (AH); Cristian Varas – Bautista Targiano (AH); y Fabricio Giménez – Tomas Giménez (AH)

Además, Yamina Ferreyra acompañará nuevamente a Luciano Goicoechea (MRT); Braian Ferreyra a Alfredo Davila (RC2S); y Oscar Villano correrá junto a Norberto Penelo (RC5).

La jornada del sábado tendrá un total de 100,0 kilómetros contrarreloj, los cuales se dividirán en 8 Pruebas Especiales; 4 pasadas por Sol de Mayo (19,70 km) y 4 por Autódromo (5,3). En el primer rulo transitarán por Sol de Mayo, luego pasarán por el Autódromo Miguel Atauri y, sin asistencia, volverán a recorrer Sol de Mayo, cumpliendo con la primera etapa de la octava fecha. Por la tarde comenzará en el Circuito, luego se disputará el tramo de mayor recorrido, para volver a las instalaciones del Auto Moto Club dolorense, nuevamente sin pasar por la zona de servicios. La definición de la penúltima fecha será con un último rulo, que en esta oportunidad transitarán en una ocasión por cada uno de los tramos. La jornada otorgará un total de 32 puntos, como una carrera normal.

La del domingo repartirá un 50% más de puntos (48), ya que, como indica el reglamento será el Gran Premio Coronación y es una carrera de Coeficiente II, por lo tanto de mayor recorrido, recorriendo ese día 130,0 kilómetros cronometrados; los cuales estarán divididos 10 P.E, comenzando con dos pasadas (sin asistencia) por cada uno de los parciales, donde el de Sol de Mayo, se pasará a llamar Al Ver Veras, tendrá un kilómetro más que el primer día y se recorrerá en sentido inverso, largando desde el lugar mencionado. Estos cuatro tramos completarán la etapa inicial del G.P.

Por la tarde, se repetirá el rulo de la mañana y luego del paso por la zona de servicios, habrá un solo recorrido más por cada uno, para ponerle punto final a la temporada 2025.

Como siempre el parque de asistencia estará ubicado en las instalaciones del Autódromo, en ese mismo lugar se llevará a cabo el shakedown, a partir de las 14 del viernes y también las verificaciones, tanto técnica como administrativa; mientras que la Rampa de Largada Promocional tendrá lugar el mismo día, desde las 20 hs en las inmediaciones del Palacio Municipal, sobre la calle Castelli.

Recorrido Fecha 8 (sábado 6 de diciembre)

PE 1 Sol de Mayo I (19,70 Km) 9:13 Hs

PE 2 Autódromo I (5,30) 10:01

PE 3 Sol de Mayo II (19,70) 10:54

Asistencia

PE 4 Autódromo II (5,30) 13:12

PE 5 Sol de Mayo III (19,70) 14:05

PE 6 Autódromo III (5,30) 14:53

Asistencia

PE 7 Sol de Mayo IV (19,70) 16:46

PE 8 Autódromo IV (5,30) 17:34

Recorrido Fecha 9 GP Coronación (domingo 7 de diciembre)

PE 1 Al Ver Veras I (20,70 Km) 7:23 hs

PE 2 Autódromo I (5,30) 8:21

PE 3 Al Ver Veras II (20,70) 8:54

PE 4 Autódromo II (5,30) 9:52

Asistencia

PE 5 Al Ver Veras III (20,70) 11:55

PE 6 Autódromo III (5,30) 12:53

PE 7 Al Ver Veras IV (20,70) 13:26

PE 8 Autódromo IV (5,30) 14:24

Asistencia

PE 9 Al Ver Veras V (20,70) 15:57

PE 10 Autódromo V (5,30) 16:55

Prensa Rally Mar y Sierras Oficial