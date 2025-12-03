La Provincia presentó el 1° Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar

Axel Kicillof y Javier Rodríguez entregaron el certificado Nº 20.000 de manipulación de alimentos para el Servicio Alimentario Escolar

Sucedió durante la presentación del Recetario Bonaerense del SAE, una guía práctica que reúne recetas adaptadas a las necesidades nutricionales de cada etapa educativa. Por nuestro distrito, los Consejeros Escolares Carmen Ruiz y Telmo Díaz, acompañaron a la auxiliar Lorena Giménez.

Durante la presentación, las autoridades remarcaron que el Recetario Bonaerense del SAE es una guía práctica que reúne recetas adaptadas a las necesidades nutricionales de cada etapa educativa, recomendaciones de higiene y seguridad alimentaria, técnicas de cocción saludables y lineamientos para la planificación de menús equilibrados.

El material fue elaborado con la participación de nutricionistas, auxiliares de cocina, equipos educativos y especialistas en inocuidad. Según Javier Rodríguez, la iniciativa se enmarca en una visión más amplia: «Queremos una alimentación saludable, que provea las condiciones nutricionales que necesitan especialmente las primeras infancias».

El SAE forma parte del programa provincial Mejor Escuela, Salud y Alimentación Bonaerense (MESA Bonaerense), que actualmente alcanza a más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes. Además del diseño de menús y la distribución de raciones, el sistema se sostiene sobre un esquema de trabajo articulado entre municipios, equipos educativos, auxiliares y distintas áreas del Estado. «Es un verdadero orgullo contar con este sistema alimentario y con quienes lo integran», concluyó Javier Rodríguez.

En ese marco, Kicillof destacó que “este proyecto reúne recetas que han sido elaboradas en los 135 municipios con la participación de los comedores y todos los que forman parte del Servicio Alimentario Escolar”.

“La articulación entre distintas áreas del Estado nos ha permitido no solo pensar en las recetas más ricas, sino también en promover la calidad nutricional en beneficio de todos los pibes y las pibas”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Este programa exhibe las distintas formas de abordar la cuestión alimentaria dentro del sistema educativo: es producto de la cultura local y del conocimiento, pero sobre todo del compromiso de cerca de 40 mil trabajadores y trabajadoras de las escuelas que todos los días les dan de comer a 2,5 millones de alumnos y alumnas”.

El recetario está conformado por 135 preparaciones y tiene como objetivo sostener y mejorar la calidad nutricional del SAE, fomentando una alimentación sana y segura para las y los estudiantes de las escuelas bonaerenses. Las recetas fueron elaboradas por equipos de auxiliares de distintos establecimientos educativos y seleccionadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Por su parte, Larroque sostuvo: “En una Argentina tan compleja como la de Javier Milei, el SAE es una política de inmensa protección para nuestros pibes llevada adelante por la Provincia con mucho esfuerzo y gracias a una inversión de $80.000 millones mensuales”. “Este primer recetario llevó mucho trabajo, pero sobre todo mucho compromiso: no fue impuesto por nadie, surgió del saber de los cocineros y cocineras de las escuelas públicas bonaerenses”, agregó.

Entrega del certificado 20.000 de manipulación de alimentos

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezaron este martes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial la entrega simbólica del carnet de manipulación de alimentos Nº 20.000 para el Servicio Alimentario Escolar (SAE). El reconocimiento fue recibido por Marina Noelia Cabral, auxiliar de cocina de la Escuela Primaria Nº 15 de Berisso, en el marco de la presentación del Recetario Bonaerense, una herramienta diseñada para fortalecer la calidad nutricional y la seguridad alimentaria en las escuelas públicas de la provincia.

Kicillof abrió su intervención rindiendo tributo al trabajo cotidiano de la comunidad educativa. «Quiero homenajear al sistema educativo. Tenemos cinco millones de chicos y chicas», expresó, y recordó que ese entramado incluye «400.000 docentes y 80.000 auxiliares, es un sistema inmenso». El gobernador destacó que, además de las funciones pedagógicas, las escuelas bonaerenses cumplen una tarea social decisiva: «Todos los días hacemos muchas cosas en las escuelas, pero una de las que hacemos es darle de comer».

Subrayó además que la magnitud del sistema trasciende lo estrictamente educativo. «No es estrictamente la función del sistema educativo, pero nosotros damos de comer en las escuelas a dos millones y medio de pibes y pibas a través del SAE», señaló. A esto sumó el alcance del programa MESA Bonaerense, que llega «a dos millones de pibes y pibas y sus familias». «Esto ocurre diariamente», remarcó, poniendo el foco en la dimensión del esfuerzo estatal.

El acto contó con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el intendente de La Plata, Julio Alak, quienes destacaron el rol estratégico del SAE en la provisión diaria de alimentos a millones de estudiantes.

Durante su intervención, Javier Rodríguez sostuvo que «en un momento donde el consumo de alimentos cae por las políticas del gobierno nacional, desde la provincia damos respuestas», y remarcó que «la alimentación tiene que ser sana, segura y saludable», un compromiso que —dijo— «no es solo de las autoridades: es un sistema integrado» compuesto por miles de personas.

El ministro subrayó que la entrega del carnet Nº 20.000 es parte de un proceso sostenido de capacitación. «Para mí es una enorme satisfacción poder decir que estamos entregando en estos días el carnet de manipulación de alimentos número 20.000. Auxiliares, cocineros, docentes y todos los que participan del sistema alimentario escolar hoy cuentan con los conocimientos necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos», afirmó.

Desde 2021, el Ministerio de Desarrollo Agrario emitió 531.000 carnets de manipulación de alimentos en toda la provincia, consolidando una política pública que garantiza la inocuidad en establecimientos educativos, espacios comunitarios y en la cadena productiva local. «Nuestro rol es garantizar la inocuidad y la sanidad de los alimentos que llegan a cada uno de los chicos, de las chicas y de las familias», enfatizó Javier Rodríguez.

Este trabajo se apoya en una red provincial compuesta por 688 entidades capacitadoras que aseguran calidad, trazabilidad y supervisión en todas las instancias de formación. El ministro también resaltó que el cumplimiento de las normas «es una cuestión normativa, pero también es un compromiso con la forma en que se acercan los alimentos a cada familia».