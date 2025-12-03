ESCUELA ABIERTA EN VERANO: Inscripción de Auxiliares

Consejo Escolar de General Paz recuerda que pueden anotarse aquellos Auxiliares según los siguientes requisitos:

publicidad

– En primer término un auxiliar del establecimiento educativo,

– En segundo término el auxiliar del establecimiento más próximο,

– En caso de igualdad de condiciones: en primer término, titulares, luego mensualizados y por último suplentes y en cada grupo por orden de antigüedad y en el caso de suplentes por puntaje.

Inscribirse en sede del Consejo Escolar (Casa de la Provincia), desde el 1/12 al 12/12/25. En el horario de 8:30 a 13.30 hs