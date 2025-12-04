La Legislatura convirtió en Ley el endeudamiento

A la 1:30 de la madrugada, sesionó la Cámara Baja y le dio media sanción a la Ley de Financiamiento consiguiendo los dos tercios de los votos. El Senado lo convirtió en Ley cerca de las 4 de la madrugada. Passaglia montó un escándalo. Katopodis y Cascallares siguieron la sesión por TV en la oficina de la presidencia.

publicidad

Por Gonzalo Seoane

Diputados finalmente le dio media sanción al proyecto que avala el endeudamiento por casi 3.500 millones de dólares y giró al Senado para que se convierta en Ley. Fue pasada la 1:30 de la madrugada, luego de dos cuartos intermedios y un escándalo que protagonizó e intendente de San Nicolás, que quiso asumir su banca luego de dos años de licencia en la Cámara y sin presentar la autorización del Honorable Concejo Deliberante de su distrito.

Promediando las 4 de la madrugada, el Senado convirtió en Ley el proyecto con más de dos tercios de los votos.

Después de una jornada marcada por tironeos y conversaciones cruzadas, la Cámara Baja terminó aprobando la Ley de Financiamiento enviada por el Ejecutivo, un proyecto que estuvo varias horas en pausa mientras oficialismo y oposición ajustaban los puntos más sensibles del articulado.

La actividad legislativa se extendió hasta pasadas la 1.30, horario en el que finalmente se retomó la sesión luego de dos cuarto intermedio pactado cerca de la medianoche. Ese lapso se utilizó para afinar un texto de consenso que permitiera avanzar sin sobresaltos. Antes, los jefes de bloque habían ingresado al recinto para confirmar la realización de la doble sesión y garantizar que la discusión no volviera a empantanarse antes de que se terminara el día.

🏛 | Con la aprobación del Financiamiento en la @HCDiputadosBA, quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública.



Fueron semanas arduas de… pic.twitter.com/Rjo3SC3glI — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) December 4, 2025

El eje de las diferencias se centró en el monto del fondo destinado a los municipios. Desde la oposición, especialmente en la UCR, cuestionaban que la cifra que el Ejecutivo había comunicado en la mesa de negociación no coincidía con la que figuró en el proyecto original con respecto a los fondos destinados a los municipios. Esas objeciones derivaron en nuevas reuniones técnicas y en un ida y vuelta que se prolongó toda la tarde. Finalmente, las partes lograron acercar posiciones y cerrar una cifra que destrabó el tratamiento.

Otro punto que terminó de enhebrar el acuerdo fue la incorporación de cargos para la oposición en organismos clave. El oficialismo aceptó ampliar el directorio del Banco Provincia para sumar un vocal adicional y tres asesores, además de habilitar lugares en el Tribunal Fiscal y el Consejo de Educación. En total, una decena de representantes opositores accederán a esos espacios como parte del entendimiento político.

Con esos compromisos, la Legislatura dejó encaminado el paquete que le permitirá a Kicillof acceder a endeudamiento por más de 3 mil millones de dólares. Ahora será el Senado el que deberá ratificar lo aprobado por Diputados, algo que se esperaba para las primeras horas de la madrugada, luego del cuarto intermedio dispuesto también anoche.

LOS NÚMEROS DEL FINANCIAMIENTO

El paquete de financiamiento prevé una distribución diversa de recursos para atender compromisos inmediatos y sostener la inversión pública. Unos USD 1.045 millones se destinarán a cancelar obligaciones con Rentas Generales de la Provincia y a reforzar el Fondo de Fortalecimiento y Emergencia de la Inversión Municipal, además de sostener programas sociales y proyectos de obra. A esto se suman USD 1.990 millones orientados a la cancelación o renegociación de deudas financieras y judiciales, junto con aportes para el mismo fondo municipal y para iniciativas de infraestructura y asistencia social.

El esquema se completa con USD 250 millones en Letras del Tesoro, que permitirán cubrir necesidades de corto plazo, y dos asignaciones específicas vinculadas a empresas provinciales: USD 150 millones destinados a proyectos energéticos de Buenos Aires Energía, y USD 250 millones para obras viales bajo la órbita de AUBASA, con foco en mejorar corredores estratégicos de la red provincial.

LOS CARGOS CREADOS

La Cámara de Diputados aprobó una batería de designaciones que renovará la representación en el Consejo General de Educación, una de las solicitudes de la oposición para el acompañamiento de la Ley. La lista incluye a Marcelo Zarlenga, Graciela Veneciano, Graciela Salvador, Graciela Ramundo, Maira Rocío Ricciardelli, la senadora Aldana Ahumada, el dirigente César Valicenti, el radical Carlos Bonino, Silvio Maffeo —quien continuará en el cargo— y Josefina Mendoza. Se trata de un cuerpo plural que combina perfiles sindicales, legisladores y referentes partidarios de distintos espacios políticos.

El nuevo Directorio del Banco Provincia quedó integrado por representantes de distintos bloques políticos. Frente Renovador aportó a Javier Osuna y a Sergio Bordoni. Desde el kicillofista Movimiento Derecho al Futuro se incorporaron Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher. Por La Cámpora ingresaron Rodrigo Rodríguez Laura González, mientras que el espacio Insaurralde sumó a Gabriela Demaría.

A su vez, Unión y Libertad obtuvo un lugar con Fernando Rozas, y el PRO incorporó a Matías Ranzini y a Adrián Urreli. Finalmente, la UCR completa la nómina con Marcelo Daletto y Fernando Pérez.

Además, Diputados dio luz verde a las nominaciones para el Tribunal Fiscal, donde fueron incorporados profesionales de diversas áreas: las abogadas Virginia María García, Mariana Rodríguez y María Fernanda Campo; los abogados Gabriel Fabián De Pascale, Federico Carozzi y Ángel Gabriel Villegas; así como los contadores Marcelo Giampaoli y Cecilia Alejandra Oroz. Con esta aprobación, ambos organismos renuevan su conformación y quedan en condiciones de continuar con sus funciones.

EL BERRINCHE DE PASSAGLIA BUSCANDO ASUMIR LA BANCA

El momento tenso y burdo de la noche lo puso el intendente de San Nicolás, diputado en uso de licencia durante dos años, que quiso asumir su banca “para no darle lugar al endeudamiento de Kicillof”, según sus palabras. Alexis Guerrera, ante la consulta de Tignanelli, afirmó que Passaglia no había presentado su licencia como intendente y no podía ejercer dos cargos electivos, como indica la Constitución Provincial.

Passaglia emprendió a los gritos desde el costado de las bancas, pero Guerrera, con mucha cintura política, dio las explicaciones y le cedió la palabra a Tignanelli para que solicite el cuarto intermedio y el camporista lo pidió hasta la 1:30 de la madrugada, cuestión que fue aceptada por el cuerpo. Su reemplazante, Belén Malaisi no se movió de su banca.

El reclamo continuó a viva voz por parte del intendente de San Nicolás y diputado en uso de licencia, Santiago Passaglia, Guerrera explicó que el mandatario no podía tomar la palabra porque no forma parte del cuerpo en la medida en que no presentó la licencia otorgada por el Concejo Deliberante de su ciudad y continúa siendo intendente.

Previamente, el presidente del bloque Fuerza Patria, Facundo Tignanelli había pedido la palabra para corroborar si, tal como lo exige el Reglamento Interno, había ingresado por secretaría la licencia como intendente de Passaglia -que debe ser otorgada por el Concejo Deliberante- quién exigía incorporarse al cuerpo. Sin embargo, se constató que la licencia no fue presentada.

El ejercicio de ambas funciones está limitado por el reglamento del cuerpo y prohibido taxativamente por la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 7 inciso 1 que establece que las funciones de Intendente y Concejal “son incompatibles con las de Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Miembros de los Poderes Legislativo o Judicial Nacionales o Provinciales.”

Además, la ley de los municipios contiene otros artículos que dan el marco a esta situación, como el artículo 63 que establece que es el Concejo Deliberante el que debe aprobar -o no- las licencias solicitadas por los intendentes, o el 108 inciso 13 que explicita: “solicitar licencia al Concejo en caso de ausencia mayor de 5 días”.

LAS NEGOCIACIONES

Sobre el filo de la noche, Axel Kicillof habría encontrado la llave para sumar los votos necesarios y garantizar la aprobación del endeudamiento en Diputados y Senadores. Al llegar dicho acuerdo, hablado y consensuado desde la tarde, para de la oposición, sobre todo de la UCR, marcaron diferencias entre lo hablado y lo que llegó escrito desde Calle 6.

En la previa de la sesión, desde el oficialismo aseguran que se tejió una ingeniería política que combina cargos, gestos hacia los intendentes y movimientos en el Banco Provincia, todo con el aval en vivo de Kicillof.

Mariano Cascallares, flamante vicepresidente de la Cámara Baja, y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, Alexis Guerrera, Alejandro Dichiara, Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli, encabezaron reuniones con las distintas bancadas legislativas opositoras. Fuentes legislativas aseguraron que el mismo Kicillof pudo dialogar con algún opositor y asegurarle que las negociaciones tenían su aval.

INFOCIELO