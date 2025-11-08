Recuperan bicicleta sustraída

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:
Comunicado de Prensa:
Se informa a los Medios de Comunicación Locales, que con fecha 03/11/2025 se procedió al recupero de una bicicleta que había sido sustraída el día 05/11/20025, habiéndose radicado denuncia penal en esta Dependencia, iniciándose actuaciones judiciales por el delito de Hurto Agravado de vehículo dejado en vía pública y hallazgo, tomando intervención la UFID de Brandsen.
Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.
