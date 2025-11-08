Aprehenden a un hombre por «Desobediencia»

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Con fecha 06/11/2025, personal policial interviniente procede a la aprehensión de un sujeto masculino, mayor de edad, con domicilio en esta localidad, quien se hallaba incumpliendo medidas cautelares que habían sido dispuestas por el Juzgado de Paz Local en favor de un familiar directo del sujeto aprehendido.

El mismo, fue hallado en el perímetro de exclusión, motivo por el cuál se lo traslada a Dependencia Policial donde se labran actuaciones por el delito de DESOBEDIENCIA, quedando alojado en sector de calabozos de esta Comisaría.

Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

POLICIA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ