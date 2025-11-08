Logran recuperar un vehículo que había sido robado en Ranchos

LA JEFATURA DE POLICÍA DE SEGURIDAD COMUNAL GRAL. PAZ INFORMA:

Comunicado de Prensa:

Con fecha 07/11/2025, se recepciona denuncia penal por el delito de «Robo automotor», en circunstancias que autor/es ignorados, en horas de la madrugada, sustraen un automóvil marca Volkswagen Gol Trend modelo 2018, que se hallaba estacionado en vía pública.

Los autores del Ilícito, habían ingresado a nuestra localidad a bordo de un automóvil Volkswagen Voyage, y luego de sustraer el automóvil en nuestra localidad, emprenden fuga hacia la localidad vecina de Brandsen, donde sustraen camioneta marca Toyota Hilux, y continúan recorrido hacia el conurbano.

Se inicia investigación, y transcurridas unas horas, personal policial de Comisaría Ranchos y Destacamento Loma Verde, proceden al hallazgo del vehículo sustraído en horas de la madrugada en la localidad de El Jagüel, Partido de Esteban Echeverría.

Se efectuaron pericias de rigor, y se procedió a la entrega a su propietaria. Se continúa con la Investigación, tomando intervención Ayudantía Fiscal Local.

Fdo. Lucas Adrián Andersen Jefe Policía Seguridad Comunal Gral. Paz.

