El Verdinegro visita a Club Belgrano

Este fin de semana, se disputará la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol, y el Club Atlético Ranchos visitará al Club Belgrano, en jornada dividida.

El estadio “Ricardo Martínez” será el escenario de los siguientes partidos:

SÁBADO 8

Séptima: 12:00

Sexta: 13:15

Quinta: 14:30

Cuarta: 16:00

DOMINGO 9

Femenino: 10:00

Tercera: 12:00

Primera: 14:00

EL CAR SE PUSO AL DÍA

El pasado fin de semana, Atlético Ranchos completó la cuarta fecha correspondiente al Torneo Clausura 2025, que había sido suspendida en su momento por inclemencias del tiempo.

En el primer partido, la quinta división perdió 1-0 ante Independiente de Castelli. La tercera tampoco pudo conseguir los tres puntos. Cayó 3-2. Ambos goles del verdinegro los anotó Darío Vegas.

Por su parte, el conjunto mayor consiguió una victoria de visitante tras imponerse 3-2 ante el local. Diego Castronouvo, Lionel del Campo y Nicolás Funes fueron los autores de los goles rancheros.

Prensa CAR