¡GRACIAS COMUNIDAD LOMAVERDENSE!

En el marco de un nuevo aniversario de la localidad de Loma Verde, en sus jóvenes 114 años de vida; la biblioteca Mariano Moreno realizó un concurso literario que llevó por denominación: “UN PUEBLO QUE CUENTA”. El mismo convocaba a toda la comunidad a escribir narraciones sobre hechos, experiencias, historias, etc. de nuestro pueblo.

publicidad

Comunicada toda la población a través de diferentes medios, y habiendo colocado urnas en lugares estratégicos se esperó hasta la fecha indicada de su finalización, para su retiro y posterior apertura de las mismas.

Habiéndose convocado un jurado de ex alumnos, ex docentes, escritor, y profesor de literatura en ejercicio, a saber: Sra Delia Pretti, Rosa Echarri, Mirta Guaz, Lorena Pretti, se procede el día 29/9 del corriente, a la apertura de las urnas, posteriormente de los sobres, (bajo supervisión) en las instalaciones de la Biblioteca.

Luego de la lectura de los escritos pertenecientes a los cinco (5) sobres extraídos, fueron analizados por el jurado comunicando la decisión tomada.

La elección se había establecido en dos escritos ganadores, PRIMERO Y SEGUNDO premio respectivamente.

De lo actuado resulta:

GANADORES:

1º PREMIO: “SIMONA Y LOS DETECTIVES DE SALA TURQUESA” perteneciente a la Sra. Rosalía Quintana.

2º PREMIO: “RETAZO” perteneciente a la Sra. Susana Guaz.

Los reconocimientos a las ganadoras y a los otros participantes serán entregados el día 17/10 en horario escolar.

La Biblioteca, el personal Directivo y Docente, agradece infinitamente el compromiso de aquellos que con tanto cariño nos hicieron llegar su obra.

Las acciones que emprendemos en nuestra institución se centran en un objetivo significativo:” INCENTIVAR LA LECTURA Y ESCRITURA, COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES E IMPRESCENDIBLES, PARA EL CRECIMIENTO COMO PERSONAS QUE SE DESENVUELVEN EN UNA SOCIEDAD EN CONSTANTE CAMBIO.

A TODOS LOS ACTORES QUE INTERVINIERON EN ESTE PROYECTO: “MUCHAS GRACIAS“.

PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, M. BIBLIOTECARIO E.PN 14- LOMA VERDE

FOTOS QUE MUESTRAN DISTINTOS MOMENTOS DEL PROYECTO

EL JURADO REALIZANDO LA ELECCIÓN

ENTREGA DE CERTIFICADOS Y PREMIOS A LAS GANADORAS, Y A LOS DEMÁRTICIPANTES

GRACIAS POR COMPROMETERSE Y PARTICIPAR EN EL PROYECTO

PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE E.P.N 14