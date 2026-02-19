Llevaron a cabo la “Jornada Solidaria Braian Toledo” en el Playón “Juan Carlos Veramendi”

Durante la jornada, se realizaron trabajos de pintura, una iniciativa del Gobierno provincial destinada a la recuperación y puesta en valor de clubes de barrio y espacios deportivos. El encuentro fue articulado por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la mañana de este jueves, se realizó una nueva jornada solidaria “Braian Toledo” en el Playón Multideportivo “Juan Carlos Veramendi”, ubicado en el Predio de Atlético Ranchos.

Las tareas estuvieron a cargo de personal del área de Deportes provincial, con una cuadrilla del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Las jornadas solidarias “Braian Toledo” tienen como objetivo acompañar el crecimiento de los clubes barriales, una pieza fundamental en la integración social de las comunidades y acompañan los procesos de reurbanización que el OPISU lleva adelante en las comunidades más vulnerables de la Provincia.

Las acciones pueden incluir trabajos de pintura, limpieza y desmalezamiento, y colocación de alumbrado público, entre otras acciones para mejorar las condiciones en que niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollan sus prácticas deportivas.

Las jornadas llevan el nombre de Braian Toledo, en homenaje al atleta nacido en Marcos Paz, especialista en lanzamiento de jabalina, medallista en torneos mundiales y panamericanos, y representante argentino en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde alcanzó la final. Toledo falleció en un accidente de tránsito el 27 de febrero de 2020, y su figura se transformó en un símbolo del deporte social y del esfuerzo juvenil.

Imagen gentileza Secretaría de Deportes de General Paz