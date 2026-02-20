Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva convoca a Asamblea

Convocatoria a asamblea extraordinaria de socios

Villanueva 20 de febrero de 2026

La comisión directiva convoca a asamblea extraordinaria de socios según artículo 34 del estatuto a efectuarse el día viernes 13 de marzo del corriente a las 18 hs en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva ubicada en calle Güemes 906 de dicha localidad.

ORDEN DEL DIA:

  • Poner a consideración la aprobación de la compra del inmueble del cuartel.
  • Autorizar al presidente la firma de los documentos para tal fin.

GABRIELA N. CHIAZZARO LOPEZ       NESTOR MELLETTI

Secretaria         Presidente

Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Villanueva.

